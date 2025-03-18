Samsung оголосила, коли очікувати Android 15 на старих пристроях — яка точна дата

Зовнішній вигляд оболонки One UI 7 від Samsung. Фото: Samsung

Samsung офіційно оголосила, коли розпочнеться впровадження One UI 7 на базі Android 15 для інших смартфонів компанії. Оновлення принесе новий дизайн, більший контроль над інтерфейсом користувача та функції штучного інтелекту.

Про це йдеться на сайті Samsung.

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Коли розпочнеться впровадження One UI 7 на пристрої Samsung

Офіційне впровадження One UI 7 розпочнеться вже 7 квітня. Оновлення буде доступне починаючи з серії Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 та Galaxy Z Flip 6, поступово поширюючись на більшу кількість смартфонів і планшетів Galaxy. Згодом оновлення отримають серія Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5 та Z Flip 6, а також планшети серії Galaxy Tab S10 та Galaxy Tab S9.

Нова версія оболонки має простий та емоційний дизайн, що забезпечує користувачам впорядкований та цілісний досвід роботи. Додано функцію Now Bar, яка дещо нагадує Dynamic Island в iPhone і дозволяє отримувати оновлення з додатків, які мають найбільше значення саме зараз, у реальному часі.

One UI 7 також пропонує досвід на основі штучного інтелекту. Нові функції допоможуть спростити повсякденні завдання, мінімізуючи необхідність перемикатися між додатками.

Глибока інтеграція з Google Gemini дозволить керувати пристроєм, просто спілкуючись з ним. Тривале натискання бічної кнопки активує голосовий пошук, в якому безплатно можна попросити штучний інтелект знайти бажану інформацію. Також доступний природний пошук в налаштуваннях. Користувачу достатньо сказати: "Мої очі втомилися", і Gemini запропонує функції для регулювання яскравості або ввімкнення екрана для комфорту очей.

Нагадаємо, Samsung планує оновити дизайн Galaxy Z Fold 7. Компанія не надає офіційної інформації, проте численні чутки свідчать про те, що смартфон, окрім нового дизайну, також отримає значне оновлення камери.

Також ми писали, що на початку 2025 року Samsung представить Galaxy S25 Edge. Це повинен бути найтонший смартфон серед усіх пристроїв компанії, а його офіційний анонс очікується у квітні.