Samsung объявила, когда ожидать Android 15 на старых устройствах — какая точная дата

Внешний вид оболочки One UI 7 от Samsung. Фото: Samsung

Samsung официально объявила, когда начнется внедрение One UI 7 на базе Android 15 для других смартфонов компании. Обновление принесет новый дизайн, больший контроль над интерфейсом пользователя и функции искусственного интеллекта.

Об этом говорится на сайте Samsung.

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Когда начнется внедрение One UI 7 на устройства Samsung

Официальное внедрение One UI 7 начнется уже 7 апреля. Обновление будет доступно начиная с серии Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6, постепенно распространяясь на большее количество смартфонов и планшетов Galaxy. Впоследствии обновление получат серия Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 6, а также планшеты серии Galaxy Tab S10 и Galaxy Tab S9.

Новая версия оболочки имеет простой и эмоциональный дизайн, что обеспечивает пользователям упорядоченный и целостный опыт работы. Добавлена функция Now Bar, которая несколько напоминает Dynamic Island в iPhone и позволяет получать обновления из приложений, имеющих наибольшее значение именно сейчас, в реальном времени.

One UI 7 также предлагает опыт на основе искусственного интеллекта. Новые функции помогут упростить повседневные задачи, минимизируя необходимость переключаться между приложениями.

Глубокая интеграция с Google Gemini позволит управлять устройством, просто общаясь с ним. Длительное нажатие боковой кнопки активирует голосовой поиск, в котором бесплатно можно попросить искусственный интеллект найти желаемую информацию. Также доступен естественный поиск в настройках. Пользователю достаточно сказать: "Мои глаза устали", и Gemini предложит функции для регулировки яркости или включения экрана для комфорта глаз.

Напомним, Samsung планирует обновить дизайн Galaxy Z Fold 7. Компания не предоставляет официальной информации, однако многочисленные слухи свидетельствуют, что смартфон, кроме нового дизайна, также получит значительное обновление камеры.

Также мы писали, что в начале 2025 года Samsung представит Galaxy S25 Edge. Это должен быть самый тонкий смартфон среди всех устройств компании, а его официальный анонс ожидается в апреле.