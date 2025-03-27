Их выбирают украинцы в 2025 году — какие модели смартфонов являются самыми популярными

Смартфон Apple iPhone 11 в руках. Фото: Unsplash

В сети появился рейтинг смартфонов, которыми в основном пользуются украинцы. Устройства на Android до сих пор удерживают лидерство в Украине, ведь 75% пользователей отдают предпочтение именно им, в то же время доля iOS достигла 25%.

Об этом пишет "Главком", ссылаясь на статистику Rakuten Viber.

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Наиболее узнаваемые бренды почти не изменились. В лидерах по-прежнему Samsung, Apple, Redmi и Xiaomi. Однако Apple удалось опередить Redmi и занять вторую строчку. На пятом месте закрепился Poco, вытеснив таким образом Huawei, который опустился аж на восьмую позицию, уступив еще Motorola и Oppo.

Общий рейтинг за 2025 год выглядит следующим образом:

Samsung;

Apple;

Redmi;

Xiaomi;

Poco.

Самыми популярными смартфонами у пользователей остаются бренды Apple и Redmi. Моделью с наибольшим спросом стал iPhone 11, который подвинул с первого места прошлогоднего фаворита Redmi 9A.

В пятерку лидеров по количеству владельцев вошли:

iPhone 11;

iPhone 13;

Redmi 9A;

iPhone 15 Pro Max;

Redmi 9C NFC.

Доля пользователей iOS стремительно растет: еще в 2023 году она составляла 19%, а в 2024 — 22%. Это может свидетельствовать, что старые модели iPhone падают в цене, однако остаются достаточно актуальными, поэтому украинцы делают выбор в их пользу.

Напомним, в сети появилось видео, на котором показали макеты Samsung Galaxy S25 Edge, самого тонкого смартфона компании. Его дизайн и толщину сравнили с флагманским Galaxy S25 Ultra.

Также мы писали, что iPhone SE 3 до сих пор удерживает свои позиции на рынке недорогих смартфонов. Недавно компания выпустила продолжение линейки в виде iPhone 16e, который, хоть и предлагает современные характеристики, стоит значительно дороже.