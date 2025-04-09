Коштують дешевше 500 доларів — 6 смартфонів з найкращими камерами на ринку

Блок камер сучасного смартфона. Фото: Unsplash

Смартфони з хорошими камерами більше не обов'язково коштують шалені гроші. Камери стали настільки досконалими, що можуть позмагатися з фотоапаратами. Якщо ваш бюджет обмежений, але хочеться отримувати якісні знімки, зверніть увагу на декілька доступних моделей, ціна яких не перевищує 500 доларів.

Про них пише Android Authority.

Реклама

Читайте також:

Google Pixel 8a

Цей смартфон вважають найкращим камерофоном у своїй ціновій категорії.

Смартфон Google Pixel 8a. Фото: ek.ua

Його основна 64-мегапіксельна камера використовує фірмові алгоритми обробки від Google. Процесор Tensor G3 забезпечує швидку роботу і дозволяє застосовувати фішки на кшталт Magic Eraser чи Face Unblur. Пристрій зручний у руці, а головний мінус — повільна зарядка.

Samsung Galaxy A35 5G

Якщо шукаєте оптимальне співвідношення ціни та якості, ця модель вас не розчарує.

Смартфон Samsung Galaxy A35 5G. Фото: ek.ua

Основна 50-мегапіксельна камера дає хороші результати, ультраширокий об'єктив теж тішить деталізацією, хоч і не має великого зуму. Приємний бонус — яскравий AMOLED-екран, міцне скло Gorilla Glass та тривала робота від батареї.

Apple iPhone SE (2022)

Хороший варіант для тих, хто хоче недорогий iPhone із чудовою камерою та дуже швидким чипом A15 Bionic.

Смартфон Apple iPhone SE (2022). Фото: ek.ua

Його фотографії виходять чіткими та з реалістичними кольорами, хоч у нього й один сенсор. Модель отримує всі оновлення iOS. Єдине, що може збентежити, — дещо застарілий дизайн та невеликий дисплей.

Samsung Galaxy A25 5G

Цей апарат поєднує в собі низьку ціну і хорошу 50-мегапіксельну камеру, що підтримує оптичну стабілізацію.

Смартфон Samsung Galaxy A25 5G. Фото: ek.ua

Хоча додаткові сенсори не вражають, головний модуль робить якісні фото. Смартфон має акумулятор на 5000 мАг, тож вистачить на два дні помірного використання.

OnePlus Nord 3

Смартфон сподобається тим, хто шукає високу продуктивність та швидку зарядку.

Смартфон OnePlus Nord 3. Фото: ek.ua

У нього великий екран із частотою 120 Гц, потужний чип Dimensity 9000 та основна камера з тим самим сенсором, що і в OnePlus 11. Додаткові об'єктиви дещо слабші, але головний модуль виконує свою роботу добре.

Nothing Phone 2a

Його незвичайний дизайн привертає увагу, а спеціальна підсвітка на тильній панелі робить пристрій справді оригінальним.

Смартфон Nothing Phone 2a. Фото: ek.ua

Основна камера приємно дивує деталізацією, хоч зум і не надто вражає. Серед переваг також AMOLED-екран із частотою оновлення 120 Гц та швидка 45-ватна зарядка.

Нагадаємо, не так просто знайти смартфон Samsung, який ідеально впишеться у ваш спосіб життя, а також у ваш бюджет. Компанія пропонує багато моделей, які підійдуть різним типам користувачів.

Також ми писали, що Xiaomi відзначила 15-річчя з моменту виходу на ринок смартфонів. Компанія подолала довгий шлях, перш ніж завоювати місце лідера.