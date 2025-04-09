Стоят дешевле 500 долларов — 6 смартфонов с лучшими камерами на рынке

ТОП-6 смартфонов до 500 долларов с качественными камерами
Смартфоны с хорошими камерами больше не обязательно стоят баснословные деньги. Камеры стали настолько совершенными, что могут посоревноваться с фотоаппаратами. Если ваш бюджет ограничен, но хочется получать качественные снимки, обратите внимание на несколько доступных моделей, цена которых не превышает 500 долларов.
О них пишет Android Authority.
Google Pixel 8a
Этот смартфон считают лучшим камерофоном в своей ценовой категории.
Его основная 64-мегапиксельная камера использует фирменные алгоритмы обработки от Google. Процессор Tensor G3 обеспечивает быструю работу и позволяет применять фишки вроде Magic Eraser или Face Unblur. Устройство удобно в руке, а главный минус — медленная зарядка.
Samsung Galaxy A35 5G
Если ищете оптимальное соотношение цены и качества, эта модель вас не разочарует.
Основная 50-мегапиксельная камера дает хорошие результаты, ультраширокий объектив тоже радует детализацией, хоть и не имеет большого зума. Приятный бонус — яркий AMOLED-экран, прочное стекло Gorilla Glass и длительная работа от батареи.
Apple iPhone SE (2022)
Хороший вариант для тех, кто хочет недорогой iPhone с отличной камерой и очень быстрым чипом A15 Bionic.
Его фотографии получаются четкими и с реалистичными цветами, хоть у него и один сенсор. Модель получает все обновления iOS. Единственное, что может смутить, — несколько устаревший дизайн и небольшой дисплей.
Samsung Galaxy A25 5G
Этот аппарат сочетает в себе низкую цену и хорошую 50-мегапиксельную камеру, поддерживающую оптическую стабилизацию.
Хотя дополнительные сенсоры не впечатляют, главный модуль делает качественные фото. Смартфон имеет аккумулятор на 5000 мАч, поэтому хватит на два дня умеренного использования.
OnePlus Nord 3
Смартфон понравится тем, кто ищет высокую производительность и быструю зарядку.
У него большой экран с частотой 120 Гц, мощный чип Dimensity 9000 и основная камера с тем же сенсором, что и в OnePlus 11. Дополнительные объективы несколько слабее, но главный модуль выполняет свою работу хорошо.
Nothing Phone 2a
Его необычный дизайн привлекает внимание, а специальная подсветка на тыльной панели делает устройство действительно оригинальным.
Основная камера приятно удивляет детализацией, хоть зум и не слишком впечатляет. Среди преимуществ также AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и быстрая 45-ваттная зарядка.
Напомним, не так просто найти смартфон Samsung, который идеально впишется в ваш образ жизни, а также в ваш бюджет. Компания предлагает много моделей, которые подойдут разным типам пользователей.
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