Стоят дешевле 500 долларов — 6 смартфонов с лучшими камерами на рынке

Блок камер современного смартфона. Фото: Unsplash

Смартфоны с хорошими камерами больше не обязательно стоят баснословные деньги. Камеры стали настолько совершенными, что могут посоревноваться с фотоаппаратами. Если ваш бюджет ограничен, но хочется получать качественные снимки, обратите внимание на несколько доступных моделей, цена которых не превышает 500 долларов.

О них пишет Android Authority.

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Google Pixel 8a

Этот смартфон считают лучшим камерофоном в своей ценовой категории.

Смартфон Google Pixel 8a. Фото: ek.ua

Его основная 64-мегапиксельная камера использует фирменные алгоритмы обработки от Google. Процессор Tensor G3 обеспечивает быструю работу и позволяет применять фишки вроде Magic Eraser или Face Unblur. Устройство удобно в руке, а главный минус — медленная зарядка.

Samsung Galaxy A35 5G

Если ищете оптимальное соотношение цены и качества, эта модель вас не разочарует.

Смартфон Samsung Galaxy A35 5G. Фото: ek.ua

Основная 50-мегапиксельная камера дает хорошие результаты, ультраширокий объектив тоже радует детализацией, хоть и не имеет большого зума. Приятный бонус — яркий AMOLED-экран, прочное стекло Gorilla Glass и длительная работа от батареи.

Apple iPhone SE (2022)

Хороший вариант для тех, кто хочет недорогой iPhone с отличной камерой и очень быстрым чипом A15 Bionic.

Смартфон Apple iPhone SE (2022). Фото: ek.ua

Его фотографии получаются четкими и с реалистичными цветами, хоть у него и один сенсор. Модель получает все обновления iOS. Единственное, что может смутить, — несколько устаревший дизайн и небольшой дисплей.

Samsung Galaxy A25 5G

Этот аппарат сочетает в себе низкую цену и хорошую 50-мегапиксельную камеру, поддерживающую оптическую стабилизацию.

Смартфон Samsung Galaxy A25 5G. Фото: ek.ua

Хотя дополнительные сенсоры не впечатляют, главный модуль делает качественные фото. Смартфон имеет аккумулятор на 5000 мАч, поэтому хватит на два дня умеренного использования.

OnePlus Nord 3

Смартфон понравится тем, кто ищет высокую производительность и быструю зарядку.

Смартфон OnePlus Nord 3. Фото: ek.ua

У него большой экран с частотой 120 Гц, мощный чип Dimensity 9000 и основная камера с тем же сенсором, что и в OnePlus 11. Дополнительные объективы несколько слабее, но главный модуль выполняет свою работу хорошо.

Nothing Phone 2a

Его необычный дизайн привлекает внимание, а специальная подсветка на тыльной панели делает устройство действительно оригинальным.

Смартфон Nothing Phone 2a. Фото: ek.ua

Основная камера приятно удивляет детализацией, хоть зум и не слишком впечатляет. Среди преимуществ также AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и быстрая 45-ваттная зарядка.

Напомним, не так просто найти смартфон Samsung, который идеально впишется в ваш образ жизни, а также в ваш бюджет. Компания предлагает много моделей, которые подойдут разным типам пользователей.

Также мы писали, что Xiaomi отметила 15-летие с момента выхода на рынок смартфонов. Компания преодолела долгий путь, прежде чем завоевать место лидера.