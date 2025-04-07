Від флагманів до бюджетників — який смартфон Samsung обрати у 2025 році

Складані смартфони Samsung. Фото: Unsplash

Знайти смартфон Samsung, який найкраще впишеться у ваш спосіб життя та бюджет, може бути непросто. Компанія пропонує цілу низку варіантів: від новітніх флагманів до доступних моделей і навіть складаних пристроїв.

Про найкращі смартфони Samsung під різний бюджет та потреби пише CNET.

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Для тих, хто шукає бюджетний варіант, є Galaxy A15 5G приблизно за 7 000 грн. Цей телефон має підтримку 5G-зв'язку та містку батарею, до того ж Samsung забезпечує тривалу підтримку оновлень. А на виставці Mobile World Congress у Барселоні компанія представила Galaxy A26, A36 і A56, тож невдовзі ці моделі також можуть потрапити до переліку цікавих недорогих варіантів.

Смартфон Samsung Galaxy A15 5G. Фото: ek.ua

Якщо хочеться найповнішого "набору" можливостей, варто обрати S25 Ultra. Він пропонує найпотужніший процесор, продуману камеру і вбудований стилус, що стане в пригоді тим, кому важливий зручний запис нотаток чи малювання. Але для більшості користувачів більш доступний S25 приблизно за 800 доларів (42 000 грн) виявиться оптимальним варіантом із хорошою продуктивністю і чудовою камерою. Водночас S25 Plus стане середньою ланкою: він зберігає головні переваги серії, проте має більший екран і вищу вартість — 51 999 грн.

Смартфон Samsung Galaxy S25. Фото: ek.ua

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: ek.ua 1 / 2

Торішня лінійка Galaxy S24 усе ще не втратила актуальності завдяки яскравому екрану та відмінній автономності.

Смартфон Samsung Galaxy S24. Фото: ek.ua

Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra. Фото: ek.ua 1 / 2

Любителям складаних пристроїв варто придивитися до Galaxy Z Flip 6 чи Z Fold 6, якщо бюджет дозволяє викласти понад тисячу доларів (від 45 999 до 79 999 грн відповідно). Ці моделі пропонують передові технології та нестандартний формфактор для роботи й розваг.

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6. Фото: ek.ua

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 6. Фото: ek.ua 1 / 2

Загалом, обираючи свій Galaxy, зважайте на те, що потрібно саме вам: найбільший екран, універсальна камера, складаний дизайн чи просто стабільна "робоча конячка" за доступною ціною. Саме від цього залежатиме, яка з моделей Samsung стане вашим найкращим вибором.

Нагадаємо, виробники смартфонів середнього класу вивели пристрої на новий рівень на ринку. Більшість моделей не поступається флагманським за продуктивністю, коштуючи при цьому значно дешевше.

Також ми писали, що найпопулярнішими смартфонами серед українців є пристрої Samsung, Apple, Redmi та Xiaomi. Частка Android становить 75%, водночас перевагу iOS віддають 25% користувачів.