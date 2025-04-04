Презентацію Samsung Galaxy S25 Edge у квітні перенесли — яка нова дата

Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge. Фото: скриншот/YouTube

Останніми днями смартфон Samsung Galaxy S25 Edge не сходить зі шпальт технологічних видань. Спершу з'явилися чутки про запуск 15 квітня, однак згодом поширилася інформація, що довгоочікуваний флагман серії S презентують із затримкою. Припускають, що причиною перенесення стала не якість пристрою, а нещодавні зміни у керівництві Samsung через смерть глави підрозділу DX, Чон-Хі Хана.

Про це пише SamMobile.

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За даними джерел, замість квітня Samsung вирішила показати S25 Edge 13 травня 2025 року. Виходить, що затримка триватиме приблизно місяць. На відміну від масштабної презентації Unpacked, яка супроводжувала запуск основної лінійки S25 у січні, цього разу компанія планує скромніший онлайн-захід. Проте формат події може змінюватися залежно від країни, і поки не ясно, чи з'явиться смартфон у продажу відразу після оголошення.

За чутками, Galaxy S25 Edge обладнають 6,7-дюймовим дисплеєм, подібним до моделі S25+. "Серцем" смартфона стане процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Передбачають 12 ГБ оперативної пам'яті та сховища обсягом 256 або 512 ГБ. Також відомо, що S25 Edge вийде щонайменше у трьох відтінках: Titanium Silver, Titanium Jet Black та Titanium Icy Blue.

Ймовірно, Galaxy S25 Edge коштуватиме близько 1249 євро, що трохи більше за Galaxy S25+ з його ціною в 1149 євро. Поки невідомо, як гаряче новинку зустрінуть покупці. Однак Samsung уже готується випустити до 3 млн одиниць S25 Edge, тож компанія розраховує на значний попит.

Нагадаємо, у мережі з'явилися перші офіційні маркетингові зображення Samsung Galaxy S25 Edge. Вони демонструють дизайн та доступні кольори корпусу новинки.

Також ми писали, що інсайдер продемонстрував на відео макети Samsung Galaxy S25 Edge. Як відомо, це буде найтонший смартфон компанії, тому його також було порівняно з флагманським Galaxy S25 Ultra.