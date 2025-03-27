У мережі з'явилися перші офіційні зображення Samsung Galaxy S25 Edge — фото

Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge. Фото: Samsung

Компанія Samsung вже продемонструвала свою нову серію Galaxy S25, проте деталі щодо моделі S25 Edge довгий час трималися в секреті. Тепер з'явилися перші офіційні маркетингові зображення, які підтверджують дизайн та доступні кольори пристрою.

Про це пише WinFuture.

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Які технічні характеристики отримає Samsung Galaxy S25 Edge

Новий Galaxy S25 Edge, як і S25 Plus, пропонує 6,7-дюймовий Super AMOLED-дисплей із роздільною здатністю 2400x1080 пікселів. Усередині смартфона використовується той самий чипсет Snapdragon 8 Elite for Galaxy з новими ядрами Oryon, що розганяється до 4,46 ГГц.

S25 Edge має лише дві основні камери, на відміну від трьох, присутніх в інших представників лінійки. За наявною інформацією, йдеться про 200-мегапіксельний сенсор із ширококутною оптикою та 12-мегапіксельний ультраширокий об’єктив.

Товщина корпусу Galaxy S25 Edge (без урахування блоку камер) може становити лише 5,8 мм. Щоб досягти такого ультратонкого профілю, Samsung зменшила акумулятор: його місткість дорівнює 3786 мАг, що відповідає приблизно 3900 мАг за офіційним рейтингом.

Який дизайн отримав Samsung Galaxy S25 Edge

Зовнішній вигляд S25 Edge повторює загальний стиль усієї флагманської лінійки S25. Смартфон планують випускати у відтінках Titanium Jet Black, Titanium Silver та Titanium Icy Blue, аналогічно до моделі S25 Ultra. Поки невідомо, чи запропонує Samsung додаткові кольори виключно через власний інтернет-магазин.

Смартфон Samsung S25 Edge у кольорі Jet Black. Фото: WinFuture

Смартфон Samsung S25 Edge у кольорі Icy Blue. Фото: WinFuture

Смартфон Samsung S25 Edge у кольорі Silver. Фото: WinFuture 1 / 3

Остаточна дата виходу Samsung Galaxy S25 Edge та можливі додаткові варіанти забарвлення залишаються під знаком запитання, тож шанувальникам бренду лишається чекати офіційного анонсу.

Нагадаємо, Samsung оголосила список смартфонів, які отримають оболонку One UI 7 на базі Android 15. Розгортання оновлення планується на початку квітня.

Також ми писали, що Samsung показала свій найтонший смартфон Galaxy S25 Edge у короткому анонсі на події Unpacked 2025. Повноцінна презентація новинки очікується у квітні.