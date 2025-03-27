В сети появились первые официальные изображения Samsung Galaxy S25 Edge — фото

Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge. Фото: Samsung

Компания Samsung уже продемонстрировала свою новую серию Galaxy S25, однако детали относительно модели S25 Edge долгое время держались в секрете. Теперь появились первые официальные маркетинговые изображения, которые подтверждают дизайн и доступные цвета устройства.

Об этом пишет WinFuture.

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Какие технические характеристики получит Samsung Galaxy S25 Edge

Новый Galaxy S25 Edge, как и S25 Plus, предлагает 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 2400x1080 пикселей. Внутри смартфона используется тот же чипсет Snapdragon 8 Elite for Galaxy с новыми ядрами Oryon, который разгоняется до 4,46 ГГц.

S25 Edge имеет только две основные камеры, в отличие от трех, присутствующих у других представителей линейки. По имеющейся информации, речь идет о 200-мегапиксельном сенсоре с широкоугольной оптикой и 12-мегапиксельном ультрашироком объективе.

Толщина корпуса Galaxy S25 Edge (без учета блока камер) может составлять всего 5,8 мм. Чтобы достичь такого ультратонкого профиля, Samsung уменьшила аккумулятор: его емкость равна 3786 мАч, что соответствует примерно 3900 мАч по официальному рейтингу.

Какой дизайн получил Samsung Galaxy S25 Edge

Внешний вид S25 Edge повторяет общий стиль всей флагманской линейки S25. Смартфон планируют выпускать в оттенках Titanium Jet Black, Titanium Silver и Titanium Icy Blue, аналогично модели S25 Ultra. Пока неизвестно, предложит ли Samsung дополнительные цвета исключительно через собственный интернет-магазин.

Смартфон Samsung S25 Edge в цвете Jet Black. Фото: WinFuture

Смартфон Samsung S25 Edge в цвете Icy Blue. Фото: WinFuture

Смартфон Samsung S25 Edge в цвете Silver. Фото: WinFuture 1 3

Окончательная дата выхода Samsung Galaxy S25 Edge и возможные дополнительные варианты расцветки остаются под вопросом, поэтому поклонникам бренда остается ждать официального анонса.

Напомним, Samsung объявила список смартфонов, которые получат оболочку One UI 7 на базе Android 15. Развертывание обновления планируется в начале апреля.

Также мы писали, что Samsung показала свой самый тонкий смартфон Galaxy S25 Edge в коротком анонсе на событии Unpacked 2025. Полноценная презентация новинки ожидается в апреле.