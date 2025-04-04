Презентацию Samsung Galaxy S25 Edge в апреле перенесли — какая новая дата

Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge. Фото: скриншот/YouTube

В последние дни смартфон Samsung Galaxy S25 Edge не сходит со страниц технологических изданий. Сначала появились слухи о запуске 15 апреля, однако впоследствии распространилась информация, что долгожданный флагман серии S презентуют с задержкой. Предполагают, что причиной переноса стало не качество устройства, а недавние изменения в руководстве Samsung из-за смерти главы подразделения DX, Чон-Хи Хана.

Об этом пишет SamMobile.

Читайте также:

Какой станет новая дата презентации и ее формат

По данным источников, вместо апреля Samsung решила показать S25 Edge 13 мая 2025 года. Получается, что задержка продлится примерно месяц. В отличие от масштабной презентации Unpacked, которая сопровождала запуск основной линейки S25 в январе, на этот раз компания планирует более скромное онлайн-мероприятие. Однако формат события может меняться в зависимости от страны, и пока не ясно, появится ли смартфон в продаже сразу после объявления.

По слухам, Galaxy S25 Edge оборудуют 6,7-дюймовым дисплеем, подобным модели S25+. "Сердцем" смартфона станет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Предусматривают 12 ГБ оперативной памяти и хранилища объемом 256 или 512 ГБ. Также известно, что S25 Edge выйдет как минимум в трех оттенках: Titanium Silver, Titanium Jet Black и Titanium Icy Blue.

Вероятно, Galaxy S25 Edge будет стоить около 1249 евро, что немного больше Galaxy S25+ с его ценой в 1149 евро. Пока неизвестно, как горячо новинку встретят покупатели. Однако Samsung уже готовится выпустить до 3 млн единиц S25 Edge, поэтому компания рассчитывает на значительный спрос.

Напомним, в сети появились первые официальные маркетинговые изображения Samsung Galaxy S25 Edge. Они демонстрируют дизайн и доступные цвета корпуса новинки.

Также мы писали, что инсайдер продемонстрировал на видео макеты Samsung Galaxy S25 Edge. Как известно, это будет самый тонкий смартфон компании, поэтому его также сравнили с флагманским Galaxy S25 Ultra.