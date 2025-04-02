Тепер не у квітні — Samsung перенесла презентацію Galaxy S25 Edge

Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge. Фото: скриншот/YouTube

У павільйоні Samsung Electronics на виставці MWC2025 відвідувачі могли ознайомитися з найтоншою моделлю з усієї лінійки Galaxy S — Galaxy S25 Edge. За словами очевидців, цей смартфон вразив своїми розмірами, оскільки його товщина становить усього 5,8 мм. Компанія планувала показати новинку вже 15 квітня, однак переглянула розклад і наразі обговорює проведення офіційного заходу в проміжку між травнем і червнем.

Про це пише ETNews.

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Чому Samsung перенесла презентацію Galaxy S25 Edge

За інформацією від галузевих джерел, причиною коригування графіка стало як внутрішнє перепланування робочих обов'язків керівників підрозділу MX (Mobile eXperience), так і вибір оптимального часу для запуску на ринку. Відомо, що перенесення презентації також позначиться на датах початку продажів Galaxy S25 Edge.

Попередньо презентацію планують провести онлайн, а формат нагадуватиме "тизерне" відео, як це було торік із новим телефоном Galaxy Z Fold Special Edition (SE).

Офіційних коментарів щодо причин перенесення поки немає. Втім, зазначають, що це не пов'язано з будь-якими проблемами якості самого пристрою. Аналітики припускають, що вплинув також політичний контекст: 4 квітня очікується рішення щодо імпічменту президента Юн Сок Йоля, тож у Samsung могли побоюватися зменшення уваги до новинки через суспільний резонанс.

Окрім того, відомо, що Но Тхе Мун, який очолює підрозділ MX, тепер паралельно виконує обов'язки виконувача обов'язків керівника всього напряму DX (Device eXperience), що теж могло стати причиною відтермінування. Раніше в січні Но Тхе Мун зазначав, що Galaxy S25 Edge з'явиться в першому півріччі 2025 року та буде надзвичайно тонким, проте з високою продуктивністю та вдосконаленими камерами.

За оцінками представників індустрії, через відтермінування презентації можливі зміни дати офіційного старту продажу Galaxy S25 Edge. Усі деталі щодо вартості, характеристик і точного графіка виходу залишаються під грифом "цілком таємно" до моменту офіційного оголошення.

Нагадаємо, деталі про новий Samsung Galaxy S25 Edge довгий час трималися в секреті. Наразі у мережі вже є перші офіційні маркетингові зображення, які підтверджують дизайн та доступні кольори корпусу новинки.

Також ми писали, що один інсайдер опублікував відео, на якому продемонстрував макети Samsung Galaxy S25 Edge одразу у двох варіантах кольорів корпусу. Відеоролик також містить коротке порівняння з Galaxy S25 Ultra.