Теперь не в апреле — Samsung перенесла презентацию Galaxy S25 Edge

Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge. Фото: скриншот/YouTube

В павильоне Samsung Electronics на выставке MWC2025 посетители могли ознакомиться с самой тонкой моделью из всей линейки Galaxy S — Galaxy S25 Edge. По словам очевидцев, этот смартфон поразил своими размерами, поскольку его толщина составляет всего 5,8 мм. Компания планировала показать новинку уже 15 апреля, однако пересмотрела расписание, и сейчас обсуждает проведение официального мероприятия в промежутке между маем и июнем.

Об этом пишет ETNews.

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Почему Samsung перенесла презентацию Galaxy S25 Edge

По информации от отраслевых источников, причиной корректировки графика стало как внутреннее перепланирование рабочих обязанностей руководителей подразделения MX (Mobile eXperience), так и выбор оптимального времени для запуска на рынке. Известно, что перенос презентации также скажется на датах начала продаж Galaxy S25 Edge.

Предварительно презентацию планируют провести онлайн, а формат будет напоминать "тизерное" видео, как это было в прошлом году с новым телефоном Galaxy Z Fold Special Edition (SE).

Официальных комментариев о причинах переноса пока нет. Впрочем, отмечают, что это не связано с какими-либо проблемами качества самого устройства. Аналитики предполагают, что повлиял также политический контекст: 4 апреля ожидается решение по импичменту президента Юн Сок Йоля, поэтому в Samsung могли опасаться уменьшения внимания к новинке из-за общественного резонанса.

Кроме того, известно, что Но Тхэ Мун, возглавляющий подразделение MX, теперь параллельно исполняет обязанности исполняющего обязанности руководителя всего направления DX (Device eXperience), что тоже могло стать причиной отсрочки. Ранее в январе Но Тхэ Мун отмечал, что Galaxy S25 Edge появится в первом полугодии 2025 года и будет чрезвычайно тонким, однако с высокой производительностью и усовершенствованными камерами.

По оценкам представителей индустрии, из-за отсрочки презентации возможны изменения даты официального старта продаж Galaxy S25 Edge. Все детали относительно стоимости, характеристик и точного графика выхода остаются под грифом "совершенно секретно" до момента официального объявления.

Напомним, детали о новом Samsung Galaxy S25 Edge долгое время держались в секрете. Сейчас в сети уже есть первые официальные маркетинговые изображения, которые подтверждают дизайн и доступные цвета корпуса новинки.

Также мы писали, что один инсайдер опубликовал видео, на котором продемонстрировал макеты Samsung Galaxy S25 Edge сразу в двух вариантах цветов корпуса. Видеоролик также содержит короткое сравнение с Galaxy S25 Ultra.