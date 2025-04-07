От флагманов до бюджетников — какой смартфон Samsung выбрать в 2025 году

Складные смартфоны Samsung. Фото: Unsplash

Найти смартфон Samsung, который лучше всего впишется в ваш образ жизни и бюджет, может быть непросто. Компания предлагает целый ряд вариантов: от новейших флагманов до доступных моделей и даже складных устройств.

О лучших смартфонах Samsung под разный бюджет и потребности пишет CNET.

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Для тех, кто ищет бюджетный вариант, есть Galaxy A15 5G примерно за 7 000 грн. Этот телефон имеет поддержку 5G-связи и емкую батарею, к тому же Samsung обеспечивает длительную поддержку обновлений. А на выставке Mobile World Congress в Барселоне компания представила Galaxy A26, A36 и A56, поэтому вскоре эти модели также могут попасть в перечень интересных недорогих вариантов.

Смартфон Samsung Galaxy A15 5G. Фото: ek.ua

Если хочется полного "набора" возможностей, стоит выбрать S25 Ultra. Он предлагает мощный процессор, продуманную камеру и встроенный стилус, который пригодится тем, кому важна удобная запись заметок или рисование. Но для большинства пользователей более доступный S25 примерно за 800 долларов (42 000 грн) окажется оптимальным вариантом с хорошей производительностью и отличной камерой. В то же время S25 Plus станет средним звеном: он сохраняет главные преимущества серии, однако имеет больший экран и более высокую стоимость — 51 999 грн.

Смартфон Samsung Galaxy S25. Фото: ek.ua

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: ek.ua 1 / 2

Прошлогодняя линейка Galaxy S24 все еще не потеряла актуальности благодаря яркому экрану и отличной автономности.

Смартфон Samsung Galaxy S24. Фото: ek.ua

Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra. Фото: ek.ua 1 / 2

Любителям складных устройств стоит присмотреться к Galaxy Z Flip 6 или Z Fold 6, если бюджет позволяет выложить более тысячи долларов (от 45 999 до 79 999 грн соответственно). Эти модели предлагают передовые технологии и нестандартный форм-фактор для работы и развлечений.

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6. Фото: ek.ua

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 6. Фото: ek.ua 1 / 2

В общем, выбирая свой Galaxy, учитывайте то, что нужно именно вам: самый большой экран, универсальная камера, складной дизайн или просто стабильная "рабочая лошадка" по доступной цене. Именно от этого будет зависеть, какая из моделей Samsung станет вашим лучшим выбором.

Напомним, производители смартфонов среднего класса вывели устройства на новый уровень на рынке. Большинство моделей не уступает флагманским по производительности, стоя при этом значительно дешевле.

Также мы писали, что самыми популярными смартфонами среди украинцев являются устройства Samsung, Apple, Redmi и Xiaomi. Доля Android составляет 75%, в то же время предпочтение iOS отдают 25% пользователей.