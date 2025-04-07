Xiaomi виповнилося 15 років — 5 смартфонів компанії, що змінили ринок назавжди

Смартфон компанії Xiaomi в руках. Фото: Unsplash

Xiaomi відзначає 15-річчя з дня заснування, і засновник та генеральний директор компанії Лей Цзун опублікував допис у соцмережах з нагоди цієї події. Він пригадав шлях Xiaomi від стартапу зі створення власної оболонки на Android до глобального технологічного лідера. За цей час компанія не просто виводила на ринок смартфони — вона перегортала правила гри в усій індустрії. Завдяки поєднанню інноваційних рішень і сміливої цінової політики Xiaomi показала, що передові технології можуть бути доступними для всіх.

Про те, які моделі смартфонів назавжди змінили уявлення про Xiaomi, пише Gizmochina.

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Mi 1 (2011)

Перший телефон Xiaomi, що викликав справжній фурор. Mi 1 мав двоядерний процесор Qualcomm із частотою 1,5 ГГц, 1 ГБ оперативної пам'яті та HD-дисплей. На той час таке "залізо" зазвичай коштувало набагато дорожче. Крім того, саме з цієї моделі почалася історія MIUI — фірмової оболонки Xiaomi на базі Android, яка надавала користувачам широкий простір для налаштування.

Перший смартфон компанії Xiaomi модель Mi 1. Фото: скриншот/YouTube

Mi 1 розпочав хвилю: флагманські характеристики, низька ціна та ексклюзивні онлайн-продажі. За 34 години смартфон зібрав понад 300 тис. передзамовлень — це стало потужною заявою про те, що якість не обов'язково має бути дорогою.

Mi 3 (2013)

Якщо Mi 1 був початком успіху, то Mi 3 став впевненим закріпленням позицій. Модель оснащувалася процесором Snapdragon 800 (у деяких версіях — NVIDIA Tegra 4), якісним IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 1080p і оновленою оболонкою MIUI. Такий рівень потужності й плавності роботи випереджав конкурентів, проте ціна залишалася значно нижчою за флагманські пропозиції інших брендів.

Смартфон Xiaomi Mi 3. Фото: скриншот/YouTube

Завдяки Mi 3 компанія привернула глобальну увагу, особливо в Індії, де модель розкуповували за лічені секунди. Багато користувачів уперше переконалися, що Xiaomi може конкурувати з провідними виробниками не лише ціною, а й якістю та функціональністю.

Mi Mix (2016)

У часи, коли широкі рамки дисплея були нормою, Xiaomi випустила Mi Mix — концептуальний смартфон з майже безрамковим екраном та керамічним корпусом. Цю модель розробляли разом із дизайнером Філіпом Старком, тож зовнішній вигляд вразив увесь ринок.

Смартфон Xiaomi Mi Mix майже з безрамковим екраном. Фото: скриншот/YouTube

Mi Mix показав, що інноваційний дизайн може народитися будь-де, а не лише у провідних гігантів галузі. Це був один із перших смартфонів із рекордним співвідношенням екрана до корпусу, що відчутно вплинуло на те, як надалі розвивався дизайн сучасних телефонів.

Redmi Note 4 (2017)

Для масового ринку серед смартфонів Xiaomi чи не найголовнішою моделлю став Redmi Note 4. Він мав 5,5-дюймовий дисплей, чип Snapdragon 625, акумулятор на 4100 мАг і металевий корпус — усе це за більш ніж доступною ціною.

Бестселер Xiaomi Redmi Note 4. Фото: скриншот/YouTube

У 2017 році Redmi Note 4 став найпродавнішим телефоном в Індії, неабияк зміцнивши позиції бренду. Модель не вирізнялася надмірною "прокачаністю", проте встановила нові стандарти для середнього сегмента, пропонуючи оптимальний баланс між продуктивністю та автономністю.

Pocophone F1 (2018)

Запуск Pocophone F1 сколихнув ринок, адже під суббрендом Poco Xiaomi випустила смартфон із процесором Snapdragon 845, 6 ГБ оперативної пам'яті, акумулятором на 4000 мАг і подвійною камерою — за ціну близько 300 доларів (11 225 грн).

Перший смартфон Xiaomi під суббрендом Poco модель F1. Фото: ek.ua

Цей пристрій повернув Xiaomi до фундаментальних цінностей: перш за все — висока продуктивність, адекватна вартість і просування в інтернет-просторі. Pocophone F1 отримав титул "флагманського вбивці" та за лічені місяці розійшовся тиражем понад 700 тис. Сьогодні його називають одним із найважливіших Android-смартфонів того періоду.

Нагадаємо, виробники смартфонів вивели пристрої середнього класу на новий рівень. Експерти назвали найкращі моделі, серед яких є два пристрої Xiaomi.

Також ми писали, що кілька років тому в інтернеті можна було побачити багато новин про те, що Apple розробляє власний автомобіль, але проєкт було вирішено закрити. Втім, інший технологічний гігант — Xiaomi — не лише випустив, а й продав 135 тис. одиниць електрокара SU 7 у Китаї.