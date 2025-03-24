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Xiaomi продасть акції на 5,3 млрд доларів — в чому причина

24 березня 2025 18:18
Вікторія Ілюхіна - редактор
Xiaomi продасть 750 млн акцій — куди компанія інвестує гроші
Смартфон Xiaomi. Фото: Pexels
Вікторія Ілюхіна - редактор

Китайська Xiaomi Corp. розпочала продаж 750 млн акцій. Таким чином компанія планує залучити до 5,3 млрд дол. на розширення виробництва електромобілів. 

Про це пише Bloomberg.

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Китайський виробник смартфонів та автомобілів продає 750 мільйонів акцій класу B у діапазоні від 52,80 до 54,60 гонконгських доларів, що передбачає знижку від 4,2% до 7,4% від ціни закриття на біржі Гонконгу (57 гонконгських доларів у понеділок).

Фондові ринки Гонконгу демонструють активне зростання, а акції Xiaomi від серпня зросли більш ніж утричі. Успіх смартфонів компанія прагне повторити й у сфері електромобілів, тому активно вкладає в нові заводи та технології.

Попит інвесторів, за словами інсайдерів видання, відповідав об'єму пропозиції ввечері понеділка. 

Угоду з продажу акцій Xiaomi Corp. супроводжують:

  • China International Capital Corp.;
  • Goldman Sachs Group Inc.;
  • JPMorgan Chase & Co.

Що відомо про фінансове становище компанії

Xiaomi активно інвестує гроші в новий напрямок — виробництво електромобілів, щоб стимулювати зростання. Днями компанія повідомила про майже 50% збільшення доходів у четвертому кварталі 2024 року та підвищила цільовий показник постачання електромобілів у 2025 році з 300 000 до 350 000 одиниць. 

Крім того, Xiaomi Corp. планує значно розширити власну торгову мережу. Нові магазини вже скоро відкриються у Китаї, а протягом наступних п’яти років Xiaomi планує запустити ще 10 000 магазинів Mi Home за кордоном.
У рамках своїх зусиль з нарощування виробництва компанія розширює розмір запланованого другого заводу з виробництва електромобілів у Пекіні.

Xiaomi Corp. завоювала довіру інвесторів, повторивши свій успіх смартфона на переповненому ринку електромобілів у Китаї. Акції компанії виросли в ціні більш ніж втричі з мінімуму у серпні, що зробило їх кращими за показниками на Hang Seng й одними з найдорожчих технологічних акцій Китаю. 

Раніше ми розповідали, чому Xiaomi вдалося випустити електроавтомобіль, а Apple зазнала невдачі.

Також дізнавайтеся, у які проєкти сьогодні готові вкладати гроші інвестори. 

інвестиції Xiaomi біржа компанії акції

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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