Xiaomi продасть 750 млн акцій — куди компанія інвестує гроші

Смартфон Xiaomi. Фото: Pexels

Китайська Xiaomi Corp. розпочала продаж 750 млн акцій. Таким чином компанія планує залучити до 5,3 млрд дол. на розширення виробництва електромобілів.

Про це пише Bloomberg.

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Китайський виробник смартфонів та автомобілів продає 750 мільйонів акцій класу B у діапазоні від 52,80 до 54,60 гонконгських доларів, що передбачає знижку від 4,2% до 7,4% від ціни закриття на біржі Гонконгу (57 гонконгських доларів у понеділок).

Фондові ринки Гонконгу демонструють активне зростання, а акції Xiaomi від серпня зросли більш ніж утричі. Успіх смартфонів компанія прагне повторити й у сфері електромобілів, тому активно вкладає в нові заводи та технології.

Попит інвесторів, за словами інсайдерів видання, відповідав об'єму пропозиції ввечері понеділка.

Угоду з продажу акцій Xiaomi Corp. супроводжують:

China International Capital Corp.;

Goldman Sachs Group Inc.;

JPMorgan Chase & Co.

Що відомо про фінансове становище компанії

Xiaomi активно інвестує гроші в новий напрямок — виробництво електромобілів, щоб стимулювати зростання. Днями компанія повідомила про майже 50% збільшення доходів у четвертому кварталі 2024 року та підвищила цільовий показник постачання електромобілів у 2025 році з 300 000 до 350 000 одиниць.

Крім того, Xiaomi Corp. планує значно розширити власну торгову мережу. Нові магазини вже скоро відкриються у Китаї, а протягом наступних п’яти років Xiaomi планує запустити ще 10 000 магазинів Mi Home за кордоном.

У рамках своїх зусиль з нарощування виробництва компанія розширює розмір запланованого другого заводу з виробництва електромобілів у Пекіні.

Xiaomi Corp. завоювала довіру інвесторів, повторивши свій успіх смартфона на переповненому ринку електромобілів у Китаї. Акції компанії виросли в ціні більш ніж втричі з мінімуму у серпні, що зробило їх кращими за показниками на Hang Seng й одними з найдорожчих технологічних акцій Китаю.

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