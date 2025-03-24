Xiaomi продасть 750 млн акцій — куди компанія інвестує гроші

Xiaomi продасть акції на 5,3 млрд доларів — в чому причина
Китайська Xiaomi Corp. розпочала продаж 750 млн акцій. Таким чином компанія планує залучити до 5,3 млрд дол. на розширення виробництва електромобілів.
Про це пише Bloomberg.
Скільки коштують акції Xiaomi
Китайський виробник смартфонів та автомобілів продає 750 мільйонів акцій класу B у діапазоні від 52,80 до 54,60 гонконгських доларів, що передбачає знижку від 4,2% до 7,4% від ціни закриття на біржі Гонконгу (57 гонконгських доларів у понеділок).
Фондові ринки Гонконгу демонструють активне зростання, а акції Xiaomi від серпня зросли більш ніж утричі. Успіх смартфонів компанія прагне повторити й у сфері електромобілів, тому активно вкладає в нові заводи та технології.
Попит інвесторів, за словами інсайдерів видання, відповідав об'єму пропозиції ввечері понеділка.
Угоду з продажу акцій Xiaomi Corp. супроводжують:
- China International Capital Corp.;
- Goldman Sachs Group Inc.;
- JPMorgan Chase & Co.
Що відомо про фінансове становище компанії
Xiaomi активно інвестує гроші в новий напрямок — виробництво електромобілів, щоб стимулювати зростання. Днями компанія повідомила про майже 50% збільшення доходів у четвертому кварталі 2024 року та підвищила цільовий показник постачання електромобілів у 2025 році з 300 000 до 350 000 одиниць.
Крім того, Xiaomi Corp. планує значно розширити власну торгову мережу. Нові магазини вже скоро відкриються у Китаї, а протягом наступних п’яти років Xiaomi планує запустити ще 10 000 магазинів Mi Home за кордоном.
У рамках своїх зусиль з нарощування виробництва компанія розширює розмір запланованого другого заводу з виробництва електромобілів у Пекіні.
Xiaomi Corp. завоювала довіру інвесторів, повторивши свій успіх смартфона на переповненому ринку електромобілів у Китаї. Акції компанії виросли в ціні більш ніж втричі з мінімуму у серпні, що зробило їх кращими за показниками на Hang Seng й одними з найдорожчих технологічних акцій Китаю.
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