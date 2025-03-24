Xiaomi продаст 750 млн акций — куда компания инвестирует деньги

Xiaomi продаст акции на 5,3 млрд долларов — в чем причина
Китайская Xiaomi Corp. начала продажу 750 млн акций. Таким образом компания планирует привлечь до 5,3 млрд долл. на расширение производства электромобилей.
Об этом пишет Bloomberg.
Сколько стоят акции Xiaomi
Китайский производитель смартфонов и автомобилей продает 750 млн акций класса B в диапазоне от 52,80 до 54,60 гонконгских долларов, что предусматривает скидку от 4,2% до 7,4% от цены закрытия на бирже Гонконга (57 гонконгских долларов в понедельник).
Фондовые рынки Гонконга демонстрируют активный рост, а акции Xiaomi с августа выросли более чем втрое. Успех смартфонов компания стремится повторить и в сфере электромобилей, поэтому активно вкладывает в новые заводы и технологии.
Спрос инвесторов, по словам инсайдеров издания, соответствовал объему предложения вечером понедельника.
Сделку по продаже акций Xiaomi Corp. сопровождают:
- China International Capital Corp;
- Goldman Sachs Group Inc;
- JPMorgan Chase & Co.
Что известно о финансовом положении компании
Xiaomi активно инвестирует деньги в новое направление — производство электромобилей, чтобы стимулировать рост. На днях компания сообщила о почти 50% увеличении доходов в четвертом квартале 2024 года и повысила целевой показатель поставок электромобилей в 2025 году с 300 000 до 350 000 единиц.
Кроме того, Xiaomi Corp. планирует значительно расширить собственную торговую сеть. Новые магазины уже скоро откроются в Китае, а в течение следующих пяти лет Xiaomi планирует запустить еще 10 000 магазинов Mi Home за рубежом.
В рамках своих усилий по наращиванию производства компания расширяет размер запланированного второго завода по производству электромобилей в Пекине.
Xiaomi Corp. завоевала доверие инвесторов, повторив свой смартфонный успех на переполненном рынке электромобилей в Китае. Акции компании выросли в цене более чем втрое с минимума в августе, что сделало их лучшими по показателям на Hang Seng и одними из самых дорогих технологических акций Китая.
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