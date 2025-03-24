Xiaomi продаст 750 млн акций — куда компания инвестирует деньги

Смартфон Xiaomi. Фото: Pexels

Китайская Xiaomi Corp. начала продажу 750 млн акций. Таким образом компания планирует привлечь до 5,3 млрд долл. на расширение производства электромобилей.

Об этом пишет Bloomberg.

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Китайский производитель смартфонов и автомобилей продает 750 млн акций класса B в диапазоне от 52,80 до 54,60 гонконгских долларов, что предусматривает скидку от 4,2% до 7,4% от цены закрытия на бирже Гонконга (57 гонконгских долларов в понедельник).

Фондовые рынки Гонконга демонстрируют активный рост, а акции Xiaomi с августа выросли более чем втрое. Успех смартфонов компания стремится повторить и в сфере электромобилей, поэтому активно вкладывает в новые заводы и технологии.

Спрос инвесторов, по словам инсайдеров издания, соответствовал объему предложения вечером понедельника.

Сделку по продаже акций Xiaomi Corp. сопровождают:

China International Capital Corp;

Goldman Sachs Group Inc;

JPMorgan Chase & Co.

Что известно о финансовом положении компании

Xiaomi активно инвестирует деньги в новое направление — производство электромобилей, чтобы стимулировать рост. На днях компания сообщила о почти 50% увеличении доходов в четвертом квартале 2024 года и повысила целевой показатель поставок электромобилей в 2025 году с 300 000 до 350 000 единиц.

Кроме того, Xiaomi Corp. планирует значительно расширить собственную торговую сеть. Новые магазины уже скоро откроются в Китае, а в течение следующих пяти лет Xiaomi планирует запустить еще 10 000 магазинов Mi Home за рубежом.

В рамках своих усилий по наращиванию производства компания расширяет размер запланированного второго завода по производству электромобилей в Пекине.

Xiaomi Corp. завоевала доверие инвесторов, повторив свой смартфонный успех на переполненном рынке электромобилей в Китае. Акции компании выросли в цене более чем втрое с минимума в августе, что сделало их лучшими по показателям на Hang Seng и одними из самых дорогих технологических акций Китая.

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