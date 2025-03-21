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Інтереси змінилися — які українські стартапи цікаві інвесторам

21 березня 2025 18:34
Вікторія Ілюхіна - редактор
Інтереси змінилися — в які проєкти інвестори готові вкладати гроші
Долари в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Вікторія Ілюхіна - редактор

2025 рік може стати вирішальним для стартап-екосистеми України. Попри війну та нестабільність світової економіки, українські стартапи демонструють неабияку витривалість й гнучкість. Кардинально змінилися не лише бізнес-моделі, а й орієнтири інвесторів.

Про головні тренди на ринку інвестицій у своїй авторській колонці для AIN розповів фаундер United Angels Network Іван Дмитрасевич.

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Які проєкти приваблюють інвесторів у 2025 році

Головний фокус українських інвесторів змістився на прибутковість та стійкість. Хоча раніше вони охочіше вкладали у компанії, які швидко зростали й заради масштабування могли працювати навіть в збиток.

"Сьогодні інвестори шукають не просто цікавих ідей, а команди, здатні створювати продукти з глобальним потенціалом. Важливою стає рентабельність, ефективність бізнес-моделі та готовність до швидкої масштабованості", — наголошує Іван Дмитрасевич.

Наразі інвесторів найбільше цікавлять такі ніші:

  • AI та автоматизація —  штучний інтелект широко використовується чи не в усіх індустріях. Українські стартапери вже зараз пропонують конкурентоспроможні рішення, які можуть знайти попит і на міжнародних ринках.
  • GreenTech — інвесторам цікаві стартапи, які спеціалізуються на енергоефективних рішеннях, утилізації відходів та відновлюваній енергетиці.
  • Defense Tech — українські стартапи активно впроваджують інновації у технологіях військового та подвійного призначення. Рішення у сферах кібербезпеки й розвідки, які вони пропонують, можуть стати затребуваними як в оборонному, так і у цивільному секторі.
  • HealthTech — війна вимагає інновацій у сфері цифрових медичних технологій. Тому біотехнології, платформи для управління здоров'ям та телемедицина є дуже перспективними напрямками.

Війна в Україні й загальна економічна ситуація у світі, як пояснює фаундер, змушують венчурні фонди з обережністю підходити до вибору проєктів. Тому інвестори роблять ставки на самоокупність та прибутковість стартапів. 

Що інвестори очікують від стартапів

Вимоги інвесторів до стартапів, за словами Івана Дмитрасевича, у 2025 році суттєво змінилися. Якщо раніше вони обирали проєкти з "історією" та потенціалом, то зараз спираються на фінансові показники, сильні команди та можливості для масштабування, роблячи акцент на прибутковості та unit-економіці. 

Інвесторам в стартапах дуже важливі такі показники:

  1. Чітка бізнес-модель, яка показує, як проєкт буде заробляти.
  2. Unit-економіку, що сходиться — позитивний баланс показників LTV і CAC.
  3. Експертиза та досвід у своїй ніші.
  4. Сфокусованість на масштабуванні, адаптованість продукту до міжнародного ринку. 
  5. Наявність перших продажів та реальних клієнтів вже на старті.

Технологічним стартапам, особливо командам у сфері оборонних технологій, важливо виходити на міжнародні ринки. Саме це, на думку Івана Дмитрасевича, є запорукою розвитку, зростання та залучення масштабних інвестицій.

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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