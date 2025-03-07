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ТОП інвестиційних угод України та які поглинання слід очікувати

7 березня 2025 07:35
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Що відбувалось в інвестиційній галузі України — ТОП-5 угод та зростання інвестицій у технології
Кремнієва пластина у руках. Фото: Reuters
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

У 2024 році обсяг інвестицій в українську технологічну галузь збільшився на 120% порівняно з 2023 роком. Після двох років спаду сектор почав відновлюватись.

Про це свідчать дані галузевого огляду української технологічної інвестиційної екосистеми, підготовленого інвестиційною компанією AVentures Capital.

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Що відбувається в технологічному секторі України

Згідно з наведеною інформацією, інвестиції в технологічний сектор України знизилися з 832 млн доларів у 2021 році до 236 млн доларів у 2022 році, а у 2023 році опустилися до 209 млн доларів. Однак у 2024 році ринок продемонстрував зростання — обсяг інвестицій досяг 462 млн доларів, що вказує на поступове відновлення.

Як і минулого року, найбільша частка інвестицій припала на пізні стадії фінансування — 223 млн доларів, або 48% від загального обсягу. Інвестиції в проєкт на ранніх стадіях у 2024 році становили 147 млн до ​​(32% від загального обсягу), тоді як у 2022 та 2023 роках цей показник становив 39%.

Топ інвестиційних угод України

У червні 2024 року компанія Creatio залучила 200 млн доларів від Sapphire Ventures, StepStone Group та Volition Capital, що становило 90% усіх інвестицій у рамках Серії C. Найбільшими інвестиційними угодами року, окрім угоди з Creatio, стало залучення 19,2 млн доларів британською фінтех-компанією Carmoola (інвестори — QED Investors, VentureFriends та InMotion Ventures) та фінансування у розмірі 9 млн доларів для програми IN1, що інтегрує фіатні та криптовалютні кошти.

У сфері M&A найбільшою угодою 2024 року стало придбання холдингом NJJ провайдера "Датагруп-Воля" та мобільного оператора lifecell за 1,5 млрд доларів. Серед угод з купівлі міноритарних часток виділяється інвестиція в Work.ua на суму 7,7 млн доларів. Покупцями стали Grupa Pracuj, KEUS, KUPR та низка приватних інвесторів.

У 2025 році очікуються нові великі M&A угоди, включаючи можливе придбання сервісом "Київстар" платформи Uklon (орієнтовна сума 80 млн доларів) та купівлю YouTeam компанією Toptal. Також на ринку обговорюються потенційні угоди за участю BotsCrew та CourtAvenue, а також естонської Parcelsea та Jetbeep.

Нагадаємо, вперше за останні десять років обсяг активів, які перебувають під управлінням фондів прямих інвестицій, почав скорочуватися. Цікаво, що навіть у період фінансової кризи 2008 року ця галузь демонструвала зростання.

Водночас фінтех-стартап Stripe швидко збільшує свою вартість. Завдяки вкладенням у технології машинного навчання та штучного інтелекту, американська компанія тепер оцінюється більш ніж у 90 мільярдів доларів.

інвестиції Україна економіка технології фінанси

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