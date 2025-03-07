Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Инвестиции arrow ТОП инвестиционных сделок Украины и какие покупки следует ждать arrow

ТОП инвестиционных сделок Украины и какие покупки следует ждать

7 марта 2025 07:35
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Что происходило в инвестиционной отрасли Украины — ТОП-5 сделок и рост инвестиций в технологии
Кремниевая пластина в руках. Фото: Reuters
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В 2024 году объем инвестиций в украинскую технологическую отрасль увеличился на 120% по сравнению с 2023 годом. После двух лет спада сектор начал восстанавливаться.

Об этом свидетельствуют данные отраслевого обзора украинской технологической инвестиционной экосистемы, подготовленного инвестиционной компанией AVentures Capital.

Читайте также:

Что происходит в технологическом секторе Украины

Согласно приведенной информации, инвестиции в технологический сектор Украины снизились с 832 млн долларов в 2021 году до 236 млн долларов в 2022 году, а в 2023 году опустились до 209 млн долларов. Однако в 2024 году рынок продемонстрировал рост — объем инвестиций достиг 462 млн долларов, что указывает на постепенное восстановление.

Как и в прошлом году, наибольшая доля инвестиций пришлась на поздние стадии финансирования — 223 млн долларов, или 48% от общего объема. Инвестиции в проект на ранних стадиях в 2024 году составили 147 млн долларов (32% от общего объема), тогда как в 2022 и 2023 годах этот показатель составлял 39%.

Топ инвестиционных сделок Украины

В июне 2024 года компания Creatio привлекла 200 млн долларов от Sapphire Ventures, StepStone Group и Volition Capital, что составило 90% всех инвестиций в рамках Серии C. Крупнейшими инвестиционными сделками года, кроме сделки с Creatio, стало привлечение 19,2 млн долларов британской финтех-компанией Carmoola (инвесторы — QED Investors, VentureFriends и InMotion Ventures) и финансирование в размере 9 млн долларов для программы IN1, интегрирующей фиатные и криптовалютные средства.

В сфере M&A крупнейшей сделкой 2024 года стало приобретение холдингом NJJ провайдера "Датагруп-Воля" и мобильного оператора lifecell за 1,5 млрд долларов. Среди сделок по покупке миноритарных долей выделяется инвестиция в Work.ua на сумму 7,7 млн долларов. Покупателями стали Grupa Pracuj, KEUS, KUPR и ряд частных инвесторов.

В 2025 году ожидаются новые крупные M&A сделки, включая возможное приобретение сервисом "Киевстар" платформы Uklon (ориентировочная сумма 80 млн долларов) и покупку YouTeam компанией Toptal. Также на рынке обсуждаются потенциальные сделки с участием BotsCrew и CourtAvenue, а также эстонской Parcelsea и Jetbeep.

Напомним, впервые за последние десять лет объем активов, находящихся под управлением фондов прямых инвестиций, начал сокращаться. Интересно, что даже в период финансового кризиса 2008 года эта отрасль демонстрировала рост.

В то же время финтех-стартап Stripe быстро увеличивает свою стоимость. Благодаря вложениям в технологии машинного обучения и искусственного интеллекта, американская компания теперь оценивается более чем в 90 миллиардов долларов.

инвестиции Украина экономика технологии финансы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:06 Солнечный радиационный шторм — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:04 UNHCR предоставит помощь украинцам в марте — кто в списке

11:03 В Укрэнерго назвали последствия ночной атаки РФ на энергосистему

11:01 Шесть ракет на Тернопольщину — в ОВА раскрыли детали последствий

11:00 ПВО на Одесчине нуждается в поддержке США — заявление военного

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

10:52 Масштабная атака на Украину — сколько целей запустила РФ

10:52 Восьмой запуск ракеты Starship снова закончился взрывом — видео

10:47 Жестокое наказание — какие действия ФЛП могут привести к тюрьме

10:41 Maxar закрыла Украине доступ к спутниковым снимкам, — СМИ

10:39 Суд заставил прокуратуру проверить Садового из-за тарифов

11:06 Солнечный радиационный шторм — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:04 UNHCR предоставит помощь украинцам в марте — кто в списке

11:03 В Укрэнерго назвали последствия ночной атаки РФ на энергосистему

11:01 Шесть ракет на Тернопольщину — в ОВА раскрыли детали последствий

11:00 ПВО на Одесчине нуждается в поддержке США — заявление военного

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

10:52 Масштабная атака на Украину — сколько целей запустила РФ

10:52 Восьмой запуск ракеты Starship снова закончился взрывом — видео

10:47 Жестокое наказание — какие действия ФЛП могут привести к тюрьме

10:41 Maxar закрыла Украине доступ к спутниковым снимкам, — СМИ

10:39 Суд заставил прокуратуру проверить Садового из-за тарифов

06:40 Как заработать на золоте в марте — обновленные тарифы ломбардов

06:22 Цены на мобильную связь в Украине и ЕС — где дешевле тарифы

6 марта 2025

22:33 Как вернуть украинцев на родину — план действий

13:33 Где лучше стареть — на сколько пенсии в ЕС больше, чем в Украине

08:50 Сделка по ископаемым — чего хочет США и какие риски для Украины

06:40 В марте изменились цены на латунь — где можно выгодно сдать лом

5 марта 2025

22:33 Еле хватает на корм — ситуация в одесском приюте "Ковчег"

12:00 В Украине обновился курс — в каких банках дороже покупают доллары

06:40 Цены на алюминий в марте — где выгоднее принимают лом

4 марта 2025

20:10 Ссора Трампа и Зеленского — что ждет украинцев в США

Text

08:00 Зеленский анонсирует переговоры с США, — эфир Ранок.LIVE

6 марта 2025
Text

23:39 Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

Text

17:50 Встреча Зеленского с союзниками в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

Text

16:45 Рютте и Дуда делают важное заявление по Украине — трансляция

Text

16:15 Выступление Келлога в Вашингтоне по Украине — прямой эфир

Text

15:20 Умеров встретился с Борисом Писториусом — прямой эфир

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

Text

13:00 Зеленский приехал в Брюссель — эфир День.LIVE

Text

11:24 Саммит ЕС по Украине и европейской обороне — прямой эфир

Text

08:00 Франция готова ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

5 марта 2025
Text

19:00 Коррупция в киевской власти — эфир Киевское время

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:12 Стоимость яиц взлетела в космос — что произошло с ценами в АТБ

23 февраля 2025

06:05 Прожиточный минимум и минимальная зарплата — суммы с 1 марта

27 февраля 2025

07:05 Что будет с минимальной зарплатой в Украине — сумма с 1 марта

1 марта 2025

22:36Выразил поддержку — Залужный опубликовал фото с Зеленским

26 февраля 2025

00:30 Мобилизованного не взяла ни одна часть — что должен делать ТЦК

1 марта 2025

07:23 Въезд в ЕС только за деньги — что изменится для украинцев в 2025

02:30 Мобилизация украинцев 50+ лет — что изменится с 1 марта

4 марта 2025

16:05 Без права на обмен — у кого могут конфисковать доллары

24 февраля 2025

03:11 Пачка творога и 20 мин — этот десерт лучше Медовика и Наполеона

27 февраля 2025

12:20 Как уберечь яблоню от осыпания плодов — волшебная подкормка