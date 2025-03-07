Что происходило в инвестиционной отрасли Украины — ТОП-5 сделок и рост инвестиций в технологии

Кремниевая пластина в руках. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В 2024 году объем инвестиций в украинскую технологическую отрасль увеличился на 120% по сравнению с 2023 годом. После двух лет спада сектор начал восстанавливаться.

Об этом свидетельствуют данные отраслевого обзора украинской технологической инвестиционной экосистемы, подготовленного инвестиционной компанией AVentures Capital.

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Что происходит в технологическом секторе Украины

Согласно приведенной информации, инвестиции в технологический сектор Украины снизились с 832 млн долларов в 2021 году до 236 млн долларов в 2022 году, а в 2023 году опустились до 209 млн долларов. Однако в 2024 году рынок продемонстрировал рост — объем инвестиций достиг 462 млн долларов, что указывает на постепенное восстановление.

Как и в прошлом году, наибольшая доля инвестиций пришлась на поздние стадии финансирования — 223 млн долларов, или 48% от общего объема. Инвестиции в проект на ранних стадиях в 2024 году составили 147 млн долларов (32% от общего объема), тогда как в 2022 и 2023 годах этот показатель составлял 39%.

Топ инвестиционных сделок Украины

В июне 2024 года компания Creatio привлекла 200 млн долларов от Sapphire Ventures, StepStone Group и Volition Capital, что составило 90% всех инвестиций в рамках Серии C. Крупнейшими инвестиционными сделками года, кроме сделки с Creatio, стало привлечение 19,2 млн долларов британской финтех-компанией Carmoola (инвесторы — QED Investors, VentureFriends и InMotion Ventures) и финансирование в размере 9 млн долларов для программы IN1, интегрирующей фиатные и криптовалютные средства.

В сфере M&A крупнейшей сделкой 2024 года стало приобретение холдингом NJJ провайдера "Датагруп-Воля" и мобильного оператора lifecell за 1,5 млрд долларов. Среди сделок по покупке миноритарных долей выделяется инвестиция в Work.ua на сумму 7,7 млн долларов. Покупателями стали Grupa Pracuj, KEUS, KUPR и ряд частных инвесторов.

В 2025 году ожидаются новые крупные M&A сделки, включая возможное приобретение сервисом "Киевстар" платформы Uklon (ориентировочная сумма 80 млн долларов) и покупку YouTeam компанией Toptal. Также на рынке обсуждаются потенциальные сделки с участием BotsCrew и CourtAvenue, а также эстонской Parcelsea и Jetbeep.

Напомним, впервые за последние десять лет объем активов, находящихся под управлением фондов прямых инвестиций, начал сокращаться. Интересно, что даже в период финансового кризиса 2008 года эта отрасль демонстрировала рост.

В то же время финтех-стартап Stripe быстро увеличивает свою стоимость. Благодаря вложениям в технологии машинного обучения и искусственного интеллекта, американская компания теперь оценивается более чем в 90 миллиардов долларов.