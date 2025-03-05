Скорочення індустрії приватних інвестицій — в чому причини падіння активів фондів прямих інвестицій

Електронне табло, що відображає ціни на акції під час торгової сесії. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Вперше за десятиліття, почав скорочуватися обсяг активів під управлінням фондів прямих інвестицій. Навіть під час фінансової кризи 2008 року ця галузь продовжувала зростати.

Про це повідомляє Financial Times.

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Згідно зі звітом Bain & Co, до червня 2023 року сукупний обсяг управлінських активів фондів викупу становив 4,7 трлн доларів. Це на 2% нижче за рівень попереднього року.

Основною причиною спаду стало накопичення застарілих та нереалізованих угод на суму 3 трлн доларів, що змусило інвесторів відмовитися від нових вкладень у цей сектор. Це перше зниження активів з 2005 року — моменту, коли Bain почала відстежувати ринок.

Наразі процес залучення капіталу помітно сповільнився через складнощі з продажем активів та поверненням коштів інвесторам. У 2024 році обсяг нових залучених коштів скоротився на 23%, досягнувши 401 млрд доларів — мінімального рівня з 2020 року.

Зниження виплат інвесторам та ослаблення грошових потоків створюють додатковий тиск на пенсійні фонди, які потребують стабільних відрахувань. За даними Bain, у 2024 році виплати фондів прямих інвестицій досягли мінімального рівня за десятиліття, склавши лише 11%.

Нагадаємо, після останніх новин з Білого дому почав оживати крипторинок. Вартість біткоїна різко зросла після гучної заяви президента США Дональда Трампа про створення Стратегічного крипторезерву США.

Крім того, фінтех-стартап Stripe швидко збільшує свою вартість. Завдяки інвестиціям у машинне навчання та штучний інтелект, американська технологічна компанія тепер коштує понад 90 мільярдів доларів.