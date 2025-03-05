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Рынок частных инвестиций упал впервые за 10 лет — причины

5 марта 2025 14:09
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Сокращение индустрии частных инвестиций — в чем причины падения активов фондов прямых инвестиций
Электронное табло, отображающее цены на акции во время торговой сессии. Фото: Reuters
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Впервые за десятилетие, начал сокращаться объем активов под управлением фондов прямых инвестиций. Даже во время финансового кризиса 2008 года эта отрасль продолжала расти.

Об этом сообщает Financial Times.

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Согласно отчету Bain & Co, к июню 2023 года совокупный объем управленческих активов фондов выкупа составил 4,7 трлн долларов. Это на 2% ниже уровня предыдущего года.

Основной причиной спада стало накопление устаревших и нереализованных сделок на сумму 3 трлн долларов, что заставило инвесторов отказаться от новых вложений в этот сектор. Это первое снижение активов с 2005 года — момента, когда Bain начала отслеживать рынок.

Сейчас процесс привлечения капитала заметно замедлился из-за сложностей с продажей активов и возвратом средств инвесторам. В 2024 году объем новых привлеченных средств сократился на 23%, достигнув 401 млрд долларов — минимального уровня с 2020 года.

Снижение выплат инвесторам и ослабление денежных потоков создают дополнительное давление на пенсионные фонды, которые нуждаются в стабильных отчислениях. По данным Bain, в 2024 году выплаты фондов прямых инвестиций достигли минимального уровня за десятилетие, составив лишь 11%.

Напомним, после последних новостей из Белого дома начал оживать крипторынок. Стоимость биткоина резко выросла после громкого заявления президента США Дональда Трампа о создании Стратегического крипторезерва США.

Кроме того, финтех-стартап Stripe быстро увеличивает свою стоимость. Благодаря инвестициям в машинное обучение и искусственный интеллект, американская технологическая компания теперь стоит более 90 миллиардов долларов.

инвестиции активы экономика бизнес финансы

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Ссора Трампа и Зеленского — что ждет украинцев в США - 80x80

Ссора Трампа и Зеленского — что ждет украинцев в США

15:19 США прекратили обмен разведданными с Украиной — в ЦРУ подтвердили

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