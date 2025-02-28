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Фінтех стартап Stripe стрімко дорожчає — до чого тут ШІ

28 лютого 2025 16:53
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Фінтех стартап Stripe подорожчав до 90 мільярдів доларів завдяки інвестиціям у штучний інтелект
Логотип Stripe. Фото: Reuters
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Інвестиції американської технологічної компанії, що розробляє рішення для приймання та обробки електронних платежів Stripe у машинне навчання та штучний інтелект сприяли її стрімкому зростанню у 2024 році. Оцінка компанії перевищила 90 мільярдів доларів.

Про причини стрімкого зростання Stripe пише PYMNTS.

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Завдяки інвестиціям компанії у штучний інтелект, загальний обсяг платежів, оброблених через Stripe у 2024 році, збільшився на 38% і досяг 1,4 трлн доларів. Про це повідомили співзасновники Патрік Коллісон та Джон Коллісон у своєму щорічному листі до спільноти.

"Ці вкладення продовжують приносити плоди, збільшуючи дохід поточних клієнтів, залучаючи нові компанії на платформу Stripe і допомагаючи стартапам досягати значних масштабів у безпрецедентно короткий термін", — зазначили вони.

Згідно з листом, загальний обсяг платежів, оброблених через Stripe у 2024 році, збільшився на 38% і досяг 1,4 трлн доларів. В окремому оголошенні компанія повідомила, що тендерна пропозиція, спрямована на забезпечення ліквідності для нинішніх та колишніх співробітників Stripe, була зроблена з огляду на оцінку компанії в 91,5 млрд доларів. Викуп акцій здійснюватиметься спільно з інвесторами.

За даними Bloomberg News, після операції з продажу акцій у лютому 2024 вартість Stripe оцінювалася в 65 млрд доларів. Зростання значущості AI для Stripe пов'язане з декількома факторами: високим попитом на можливості Stripe Billing для управління активними підписками та перетворення платформи на "двигун доходів епохи AI".

"Загалом ми робимо все, щоб Stripe був готовий до наступного етапу розвитку економіки", — написали Патрік і Джон Коллісон.

Вони також відзначили ще одну тенденцію у сфері платежів — зростання популярності вертикальних SaaS-рішень, яке дозволяє малому бізнесу успішніше конкурувати з франчайзинговими компаніями та посилює попит на платіжні сервіси Stripe серед платформ.

Компанія продовжує активно інвестувати у дослідження та розробки, оскільки очікує, що AI-інновації суттєво трансформують ринок. Stripe також допомагає усталеним компаніям модернізувати бізнес-процеси та адаптуватися до нових умов.

Нагадаємо, криптобіржа Bybit стала жертвою хакерської атаки, під час якої зловмисникам вдалося викрасти близько 1,5 мільярда доларів у Ethereum (ETH). Інцидент торкнувся одного з гаманців платформи.

Окрім цього, експерти прогнозують, що до 2030 року вартість одного біткоїна може сягнути майже 1 мільйона доларів. Генеральна директорка ARK Invest Кеті Вуд вважає, що таку високу ціну біткоїна забезпечує його унікальність.

інвестиції стартап технології штучний інтелект фінанси

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