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Финтех стартап Stripe стремительно дорожает — при чем тут ИИ

28 февраля 2025 16:53
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Финтех стартап Stripe подорожал до 90 миллиардов долларов благодаря инвестициям в искусственный интеллект
Логотип Stripe. Фото: Reuters
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Инвестиции американской технологической компании, разрабатывающей решения для приема и обработки электронных платежей Stripe в машинное обучение и искусственный интеллект способствовали ее стремительному росту в 2024 году. Оценка компании превысила 90 миллиардов долларов.

О причинах стремительного роста Stripe пишет PYMNTS.

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Благодаря инвестициям компании в искусственный интеллект, общий объем платежей, обработанных через Stripe в 2024 году, увеличился на 38% и достиг 1,4 трлн долларов. Об этом сообщили соучредители Патрик Коллисон и Джон Коллисон в своем ежегодном письме к сообществу.

"Эти вложения продолжают приносить плоды, увеличивая доход текущих клиентов, привлекая новые компании на платформу Stripe и помогая стартапам достигать значительных масштабов в беспрецедентно короткий срок", — отметили они.

Согласно письму, общий объем платежей, обработанных через Stripe в 2024 году, увеличился на 38% и достиг 1,4 трлн долларов. В отдельном объявлении компания сообщила, что тендерное предложение, направленное на обеспечение ликвидности для нынешних и бывших сотрудников Stripe, было сделано с учетом оценки компании в 91,5 млрд долларов. Выкуп акций будет осуществляться совместно с инвесторами.

По данным Bloomberg News, после сделки по продаже акций в феврале 2024 года стоимость Stripe оценивалась в 65 млрд долларов. Рост значимости AI для Stripe связан с несколькими факторами: высоким спросом на возможности Stripe Billing для управления активными подписками и превращение платформы в "двигатель доходов эпохи AI".

"В целом мы делаем все, чтобы Stripe был готов к следующему этапу развития экономики", — написали Патрик и Джон Коллисон.

Они также отметили еще одну тенденцию в сфере платежей — рост популярности вертикальных SaaS-решений, который позволяет малому бизнесу успешнее конкурировать с франчайзинговыми компаниями и усиливает спрос на платежные сервисы Stripe среди платформ.

Компания продолжает активно инвестировать в исследования и разработки, поскольку ожидает, что AI-инновации существенно трансформируют рынок. Stripe также помогает устоявшимся компаниям модернизировать бизнес-процессы и адаптироваться к новым условиям.

Напомним, криптобиржа Bybit стала жертвой хакерской атаки, во время которой злоумышленникам удалось похитить около 1,5 миллиарда долларов в Ethereum (ETH). Инцидент коснулся одного из кошельков платформы.

Кроме этого, эксперты прогнозируют, что к 2030 году стоимость одного биткоина может достичь почти 1 миллиона долларов. Генеральный директор ARK Invest Кэти Вуд считает, что такую высокую цену биткоина обеспечивает его уникальность.

инвестиции стартап технологии искусственный интеллект финансы

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