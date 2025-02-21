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Популярну серед росіян криптобіржу обікрали на рекордну суму

21 лютого 2025 21:22
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Криптобіржу Bybit зламали — як хакерам це вдалося
Людина зі смартфоном у руках. Фото: Unsplash
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Криптовалютна біржа Bybit зазнала атаки хакерів, в результаті якої їм вдалося викрасти майже 1,5 мільярда доларів в Ethereum (ETH). Інцидент зачепив один із гаманців платформи.

Про це написав у соціальній мережі X генеральний директор Bybit Бен Чжоу.

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Він пояснив, що зловмисникам вдалося скористатися вразливістю у механізмі підписання транзакцій. Хакери виводили викрадені інвестиції клієнтів, створивши через складний ланцюжок транзакцій. Завдяки цьому операцію було практично неможливо відстежити. 

Так, усі підписанти, які погодилися переказати кошти з "холодного" гаманця в "теплий", бачили коректну адресу та справжній URL, проте фактично підписали зміну логіки смарт-контракту. Тож хакерам вдалося перехопити повний контроль над гаманцем.

Попри все гендиректор компанії зазначає, що активи клієнтів перебувають у безпеці, оскільки їх забезпечили резервами у співвідношенні 1 до 1. Навіть якщо вкрадені гроші не вдасться повернути, Bybit покриє завдані збитки самостійно.

За інформацією авторів ресурсу CoinCheck, викрадення 1,46 млрд доларів — найбільший злам криптовалюти за всю історію. До цього максимальною сумою викраденої крипти вважалося 650 млн доларів.

Водночас білоруський канал NEXTA Live зазначає, що Bybit є доволі популярною біржею серед росіян.

Нагадаємо, наприкінці січня 2025 року стало відомо, що найстаріша криптобіржа в Україні Kuna призупинила обслуговування клієнтів. Ми пояснювали, що стало цьому причиною.

Також зауважимо, що до 2030 року один біткоїн може коштувати майже 1 млн доларів. Як вважає генеральна директорка ARK Invest Кеті Вуд, таким дорогим біткоїн робить його унікальність.

крадіжка хакери гроші Bybit криптобіржа

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