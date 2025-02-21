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Популярную среди россиян криптобиржу обокрали на рекордную сумму

21 февраля 2025 21:22
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Криптобиржу Bybit сломали – как хакерам это удалось
Человек со смартфоном в руках. Фото: Unsplash
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Криптовалютная биржа Bybit подверглась атаке хакеров, в результате которой им удалось похитить почти 1,5 миллиарда долларов в Ethereum (ETH). Инцидент затронул один из кошельков платформы.

Об этом написал в социальной сети X генеральный директор Bybit Бен Чжоу.

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Он объяснил, что злоумышленникам удалось воспользоваться уязвимостью в механизме подписания транзакций. Хакеры выводили похищенные инвестиции клиентов, создав через сложную цепочку транзакций. Благодаря этому операцию было практически невозможно отследить.

Так, все подписанты, которые согласились перевести средства из "холодного" кошелька в "теплый", видели корректный адрес и настоящий URL, однако фактически подписали изменение логики смарт-контракта. Поэтому хакерам удалось перехватить полный контроль над кошельком.

Несмотря на все, гендиректор компании отмечает, что активы клиентов находятся в безопасности, поскольку их обеспечили резервами в соотношении 1 к 1. Даже если украденные деньги не удастся вернуть, Bybit покроет нанесенный ущерб самостоятельно.

По информации авторов ресурса CoinCheck, похищение 1,46 млрд долларов — крупнейший взлом криптовалюты за всю историю. До этого максимальной суммой похищенной крипты считалось 650 млн долларов.

В то же время белорусский канал NEXTA Live отмечает, что Bybit является довольно популярной биржей среди россиян.

Напомним, в конце января 2025 года стало известно, что старейшая криптобиржа в Украине Kuna приостановила обслуживание клиентов. Мы объясняли, что стало этому причиной.

Также отметим, что к 2030 году один биткоин может стоить почти 1 млн долларов. Как считает генеральный директор ARK Invest Кэти Вуд, таким дорогим биткоин делает его уникальность.

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