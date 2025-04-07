Xiaomi исполнилось 15 лет — 5 смартфонов компании, которые изменили рынок навсегда

Смартфон компании Xiaomi в руках. Фото: Unsplash

Xiaomi отмечает 15-летие со дня основания, и основатель и генеральный директор компании Лей Цзун опубликовал сообщение в соцсетях по случаю этого события. Он вспомнил путь Xiaomi от стартапа по созданию собственной оболочки на Android до глобального технологического лидера. За это время компания не просто выводила на рынок смартфоны — она переворачивала правила игры во всей индустрии. Благодаря сочетанию инновационных решений и смелой ценовой политики Xiaomi показала, что передовые технологии могут быть доступны для всех.

О том, какие модели смартфонов навсегда изменили представление о Xiaomi, пишет Gizmochina.

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Mi 1 (2011)

Первый телефон Xiaomi, вызвавший настоящий фурор. Mi 1 имел двухъядерный процессор Qualcomm с частотой 1,5 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и HD-дисплей. В то время такое "железо" обычно стоило гораздо дороже. Кроме того, именно с этой модели началась история MIUI — фирменной оболочки Xiaomi на базе Android, которая предоставляла пользователям широкий простор для настройки.

Первый смартфон компании Xiaomi модель Mi 1. Фото: скриншот/YouTube

Mi 1 начал волну: флагманские характеристики, низкая цена и эксклюзивные онлайн-продажи. За 34 часа смартфон собрал более 300 тыс. предзаказов — это стало мощным заявлением, что качество необязательно должно быть дорогим.

Mi 3 (2013)

Если Mi 1 был началом успеха, то Mi 3 стал уверенным закреплением позиций. Модель оснащалась процессором Snapdragon 800 (в некоторых версиях — NVIDIA Tegra 4), качественным IPS-дисплеем с разрешением 1080p и обновленной оболочкой MIUI. Такой уровень мощности и плавности работы опережал конкурентов, однако цена оставалась значительно ниже флагманских предложений других брендов.

Смартфон Xiaomi Mi 3. Фото: скриншот/YouTube

Благодаря Mi 3 компания привлекла глобальное внимание, особенно в Индии, где модель раскупали за считанные секунды. Многие пользователи впервые убедились, что Xiaomi может конкурировать с ведущими производителями не только ценой, но и качеством и функциональностью.

Mi Mix (2016)

Во времена, когда широкие рамки дисплея были нормой, Xiaomi выпустила Mi Mix — концептуальный смартфон с почти безрамочным экраном и керамическим корпусом. Эту модель разрабатывали вместе с дизайнером Филиппом Старком, поэтому внешний вид поразил весь рынок.

Смартфон Xiaomi Mi Mix почти с безрамочным экраном. Фото: скриншот/YouTube

Mi Mix показал, что инновационный дизайн может родиться где угодно, а не только у ведущих гигантов отрасли. Это был один из первых смартфонов с рекордным соотношением экрана к корпусу, что ощутимо повлияло на то, как в дальнейшем развивался дизайн современных телефонов.

Redmi Note 4 (2017)

Для массового рынка среди смартфонов Xiaomi едва ли не самой главной моделью стал Redmi Note 4. Он имел 5,5-дюймовый дисплей, чип Snapdragon 625, аккумулятор на 4100 мАч и металлический корпус — все это по более чем доступной цене.

Бестселлер Xiaomi Redmi Note 4. Фото: скриншот/YouTube

В 2017 году Redmi Note 4 стал самым продаваемым телефоном в Индии, изрядно укрепив позиции бренда. Модель не отличалась чрезмерной "прокачанностью", однако установила новые стандарты для среднего сегмента, предлагая оптимальный баланс между производительностью и автономностью.

Pocophone F1 (2018)

Запуск Pocophone F1 всколыхнул рынок, ведь под суббрендом Poco Xiaomi выпустила смартфон с процессором Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти, аккумулятором на 4000 мАч и двойной камерой — за цену около 300 долларов (11 225 грн).

Первый смартфон Xiaomi под суббрендом Poco модель F1. Фото: ek.ua

Это устройство вернуло Xiaomi к фундаментальным ценностям: прежде всего — высокая производительность, адекватная стоимость и продвижение в интернет-пространстве. Pocophone F1 получил титул "флагманского убийцы", и за считанные месяцы разошелся тиражом более 700 тыс. Сегодня его называют одним из важнейших Android-смартфонов того периода.

Напомним, производители смартфонов вывели устройства среднего класса на новый уровень. Эксперты назвали лучшие модели, среди которых есть два устройства Xiaomi.

Также мы писали, что несколько лет назад в интернете можно было увидеть много новостей, что Apple разрабатывает собственный автомобиль, но проект было решено закрыть. Впрочем, другой технологический гигант — Xiaomi — не только выпустил, но и продал 135 тыс. единиц электрокара SU 7 в Китае.