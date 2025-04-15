Лучших бюджетников не найти — 7 надежных смартфонов до 5000 грн

Коробка со смартфоном Galaxy A05 в руках. Фото: скриншот/YouTube

Современные недорогие смартфоны уже давно перестали быть откровенно слабыми устройствами: в сегменте до 5000 грн можно найти интересные предложения с большими экранами, приличными процессорами и камерой, которая вполне справляется с простыми задачами. Конечно, надеяться на флагманский уровень не стоит, но если искать первый смартфон для ребенка или гаджет для старших родственников, подобные модели вполне могут стать удачным выбором.

О них пишет hotline.ua.

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Poco M5s

Одним из первых по популярности в этом ценовом диапазоне оказывается Xiaomi Poco M5s в конфигурации 4/128 ГБ.

Смартфон Poco M5s. Фото: ek.ua

Этот смартфон получил Full HD AMOLED-экран, чип MediaTek Helio G95, аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой 33 Вт быстрой зарядки и основную камеру на 64 МП, которая способна делать довольно приличные фото при надлежащем освещении. Для дополнительного удобства предусмотрены NFC, разъем 3,5-мм для наушников, инфракрасный порт и слот для microSD. Есть также базовая защита от воды и пыли по стандарту IP53.

Motorola Moto E13 и Samsung Galaxy A05

Если хочется что-то менее "китайское" и более известного бренда, можно обратить внимание на Motorola Moto E13 или Samsung Galaxy A05. Однако у этих устройств характеристики заметно скромнее. Moto E13 имеет IPS-дисплей только с HD-разрешением, процессор Unisoc T606 и 13-мегапиксельную основную камеру.

Смартфон Motorola Moto E13. Фото: ek.ua

Galaxy A05 тоже получил HD-экран, но работает на чуть более мощном чипе от MediaTek, имеет камеру на 50 МП и большой аккумулятор на 5000 мАч.

Смартфон Samsung Galaxy A05. Фото: ek.ua

В то же время понятно, что свои сильные модели Motorola и Samsung предлагают в среднем и высоком ценовом сегментах, а стоимость до 5000 грн обусловливает определенные компромиссы.

Nokia C32

Существует еще одна относительно известная альтернатива — Nokia C32.

Смартфон Nokia C32. Фото: ek.ua

Этот смартфон продается примерно за 3500-3700 грн и тоже имеет HD-дисплей, процессор Unisoc, 50-мегапиксельную основную камеру и батарею на 5000 мАч. К тому же он защищен от брызг и пыли по стандарту IP52. Надеяться на прочность старой доброй Nokia 3310, конечно, не стоит, однако как доступный смартфон с базовым набором возможностей он вполне подходит.

Realme Note 50 и ZTE Blade V50 Vita

Среди других смартфонов до 5000 грн можно вспомнить Realme Note 50, предлагающий обновление с частотой 90 Гц и защиту корпуса по стандарту IP54.

Смартфон Realme Note 50. Фото: ek.ua

Есть также ZTE Blade V50 Vita, где не только частота экрана составляет 90 Гц, а и есть аккумулятор увеличенной емкости на 6000 мАч.

Смартфон ZTE Blade V50 Vita. Фото: ek.ua

ZTE Nubia Music

Дополнительного внимания заслуживает яркий смартфон ZTE Nubia Music, в котором тоже реализовано 90 Гц обновления дисплея.

Смартфон ZTE Nubia Music. Фото: GSMArena

Его "железо" не отличается чем-то особенным, однако дизайн привлекает внимание оригинальностью. Интересно, что у аппарата есть аж два 3,5-мм аудиоразъема и встроенная FM-антенна, поэтому музыкальные возможности Nubia Music довольно симпатичны для любителей проводных наушников.

Напомним, современные смартфоны с хорошими камерами необязательно стоят слишком дорого. На рынке есть модели, которые могут предложить много фотовозможностей за невысокую цену.

Также мы писали, что на рынке представлены модели смартфонов, которые не стоят своих денег. Несмотря на амбициозные характеристики, они уступают конкурентам, которые стоят дешевле.