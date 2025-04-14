Старі, але надійні — 6 моделей смартфонів до 22 000 грн

Смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra. Фото: Unsplash

Чимало користувачів замислюються, чи можна відшукати смартфон із хорошими характеристиками за 22 тис. грн або навіть дешевше. Виявляється, що так, адже технології вже досягли своєрідного "плато": кожна нова модель, хоч і вдосконалюється, проте без кардинальних змін. Якщо вам не обов'язково купувати смартфон останньої лінійки, можна придивитися до дещо старіших флагманів. Вони вже встигли суттєво втратити в ціні, проте й досі тішать продуктивністю та якістю.

Про такі моделі смартфонів пише hotline.ua.

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Apple iPhone 13

Звичайно, перш за все згадується iPhone 13.

Смартфон Apple iPhone 13. Фото: ek.ua

Це надзвичайно надійний вибір: у нього є вологозахист, підтримка MagSafe та eSIM, а оновлення iOS точно продовжать надходити ще кілька років. Якщо телеоб'єктив чи дисплей із частотою 120 Гц не є для вас критично важливими, то цей смартфон працюватиме на відмінному рівні щонайменше три роки.

Google Pixel 7 Pro

Якщо шукаєте дещо "професійніше", варто звернути увагу на Google Pixel 7 Pro.

Смартфон Google Pixel 7 Pro. Фото: ek.ua

Це флагман Google 2022 року з великим і якісним дисплеєм, трьома модулями основної камери та "чистим" Android, який отримує оновлення без затримок. Процесор Tensor G2 має трохи меншу продуктивність у синтетичних тестах, але з реальними задачами він без проблем впорається. Найімовірніше, такий смартфон буде актуальним наступні три-чотири роки.

Samsung Galaxy S21 FE чи Samsung Galaxy S21 Ultra

Серед пристроїв Samsung варто звернути увагу на Galaxy S21 FE, який фактично є "молодшим флагманом", але при цьому може похвалитися непоганим набором характеристик: процесор Snapdragon 888, трикамерний модуль (у тому числі з телевіком), захист від вологи та AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц. Усе це можна знайти в межах 12-13 тис. грн.

Смартфон Samsung Galaxy S21 FE. Фото: ek.ua

Якщо ж хочеться максимальної "флагманської" віддачі, можна розглянути Samsung Galaxy S21 Ultra. Хоча він представлений дещо раніше, зате має топові характеристики, в тому числі потужний процесор та відмінний екран. Останньому гарантували чотири роки оновлень, тож на Android 15 пристрій ще точно перейде. Зараз його приблизна ціна — близько 20 тис. грн.

Смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra. Фото: ek.ua

OnePlus 9 Pro

Поза "великою трійкою" існує не менш цікава модель — OnePlus 9 Pro.

Смартфон OnePlus 9 Pro. Фото: ek.ua

У неї є топовий LTPO AMOLED-дисплей на 120 Гц, швидка 65-ватна зарядка, чотири модулі камери (хоча на практиці корисні три), а серцем слугує потужний Snapdragon 888. Зважаючи на те, що пристрій уже кілька років на ринку, основні великі оновлення він, найімовірніше, отримав. Далі будуть лише патчі безпеки. Однак продуктивність і можливості OnePlus 9 Pro ще довго залишатимуться на високому рівні.

Xiaomi 12 Pro

Ще одна помітна модель — Xiaomi 12 Pro, в якій виробник зберіг звичну для себе тенденцію не економити на "залізі".

Смартфон Xiaomi 12 Pro. Фото: ek.ua

Тут стоїть потужний Snapdragon 8 Gen 1, три 50-мегапіксельні модулі камери, підтримка надшвидкої зарядки та функція 8K-знімання. Діагональ екрана — 6,73 дюйма, і це один із найкращих AMOLED-дисплеїв серед смартфонів свого часу. Вартість пристрою нині стартує приблизно від 14-15 тис. грн, а оновлення операційної системи будуть надходити ще деякий час.

Нагадаємо, бувають смартфони, які мають амбітні характеристики, проте не варті коштів, вкладених у них. Інколи краще розглянути альтернативи, які можуть бути дешевшими та мати схожу продуктивність.

Також ми писали, що бюджетні смартфони не відстають від флагманських, і більшість нових технологій перекочовують і в них. Недорогі пристрої продовжують покращуватися, не зростаючи в ціні.