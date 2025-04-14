Старые, но надежные — 6 моделей смартфонов до 22 000 грн

Смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra. Фото: Unsplash

Многие пользователи задумываются, можно ли отыскать смартфон с хорошими характеристиками за 22 тыс. грн или даже дешевле. Оказывается, что да, ведь технологии уже достигли своеобразного "плато": каждая новая модель, хоть и совершенствуется, но без кардинальных изменений. Если вам необязательно покупать смартфон последней линейки, можно присмотреться к нескольку более старым флагманам. Они уже успели существенно потерять в цене, однако до сих пор радуют производительностью и качеством.

О таких моделях смартфонов пишет hotline.ua.

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Apple iPhone 13

Конечно, прежде всего вспоминается iPhone 13.

Смартфон Apple iPhone 13. Фото: ek.ua

Это очень надежный выбор: у него есть влагозащита, поддержка MagSafe и eSIM, а обновления iOS точно продолжат поступать еще несколько лет. Если телеобъектив или дисплей с частотой 120 Гц не являются для вас критически важными, то этот смартфон будет работать на отличном уровне минимум три года.

Google Pixel 7 Pro

Если ищете что-то "профессиональнее", стоит обратить внимание на Google Pixel 7 Pro.

Смартфон Google Pixel 7 Pro. Фото: ek.ua

Это флагман Google 2022 года с большим и качественным дисплеем, тремя модулями основной камеры и "чистым" Android, который получает обновления без задержек. Процессор Tensor G2 имеет немного меньшую производительность в синтетических тестах, но с реальными задачами он без проблем справится. Скорее всего, такой смартфон будет актуальным следующие три-четыре года.

Samsung Galaxy S21 FE или Samsung Galaxy S21 Ultra

Среди устройств Samsung стоит обратить внимание на Galaxy S21 FE, который фактически является "младшим флагманом", но при этом может похвастаться неплохим набором характеристик: процессор Snapdragon 888, трехкамерный модуль (в том числе с телевиком), защита от влаги и AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Все это можно найти в пределах 12-13 тыс. грн.

Смартфон Samsung Galaxy S21 FE. Фото: ek.ua

Если хочется максимальной "флагманской" отдачи, можно рассмотреть Samsung Galaxy S21 Ultra. Хотя он представлен несколько раньше, зато имеет топовые характеристики, в том числе мощный процессор и отличный экран. Последнему гарантировали четыре года обновлений, так что на Android 15 устройство еще точно перейдет. Сейчас его приблизительная цена — около 20 тыс. грн.

Смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra. Фото: ek.ua

OnePlus 9 Pro

Вне "большой тройки" существует не менее интересная модель — OnePlus 9 Pro.

Смартфон OnePlus 9 Pro. Фото: ek.ua

У нее есть топовый LTPO AMOLED-дисплей на 120 Гц, быстрая 65-ваттная зарядка, четыре модуля камеры (хотя на практике полезны три), а сердцем служит мощный Snapdragon 888. Учитывая то, что устройство уже несколько лет на рынке, основные крупные обновления оно, скорее всего, получило. Далее будут лишь патчи безопасности. Однако производительность и возможности OnePlus 9 Pro еще долго будут оставаться на высоком уровне.

Xiaomi 12 Pro

Еще одна заметная модель — Xiaomi 12 Pro, в которой производитель сохранил привычную для себя тенденцию не экономить на "железе".

Смартфон Xiaomi 12 Pro. Фото: ek.ua

Здесь стоит мощный Snapdragon 8 Gen 1, три 50-мегапиксельных модуля камеры, поддержка сверхбыстрой зарядки и функция 8K-съемки. Диагональ экрана — 6,73 дюйма, и это один из лучших AMOLED-дисплеев среди смартфонов своего времени. Стоимость устройства сейчас стартует примерно от 14-15 тыс. грн, а обновления операционной системы будут поступать еще некоторое время.

Напомним, бывают смартфоны, которые имеют амбициозные характеристики, однако не стоят средств, вложенных в них. Иногда лучше рассмотреть альтернативы, которые могут быть дешевле и иметь схожую производительность.

Также мы писали, что бюджетные смартфоны не отстают от флагманских, и большинство новых технологий перекочевывают и в них. Недорогие устройства продолжают улучшать, не поднимая сильно в цене.