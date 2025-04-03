Продати євро в Україні — яких купюр краще позбутися у 2025 році

Євро в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Не всі українці знають, що деякі купюри євро краще не зберігати. По-перше, з обміном чи розрахунком можуть виникнути проблеми. По-друге, продаж може принести більше вигоди. Тому рекомендують якнайшвидше позбутися цих європейських банкнот.

Сайт Новини.LIVE розповідає, від яких купюр євро бажано відмовитися українцям.

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Номінал більше не друкують

Перша категорія — банкноти номіналом 500 євро. Їх друк більше не здійснюють через побоювання шахрайських дій. Європейський центральний банк відмовився від випуску 500 євро, але всі купюри залишилися дійсними платіжними засобами по всьому світу.

Проблема в тому, що купівля номіналу на чорному ринку — дуже ризикова справа. Раніше саме 500 євро найбільше підробляли для використання у злочинних фінансових операціях. Як результат — на валютному ринку побільшало несправжніх банкнот.

Не виключено, що серед ваших заощаджень завалялася фальшивка. Спроба обміну чи продажу призведе до втрати готівки, оскільки за правилами її повинні вилучити без компенсації вартості. Станом на 2025 рік в обігу перебувають такі номінали:

5, 10, 20, 50, 100 і 200 євро випуску 2002 року;

5, 10, 20, 50, 100 і 200 євро випуску 2013-2018 років.

Найкращим варіантом буде здати купюри в банк чи обмінник і припинити їх подальшу купівлю. Це зведе до мінімуму ризик натрапити на підроблену валюту.

Євро з красивими номерами

Ще одна категорія банкнот, яких варто позбутися — це гроші з красивими серійними номерами. Українці можуть продати валюту на спеціалізованому порталі OLX і заробити набагато більше, ніж у випадку звичайного обміну. Бо колекціонери готові заплатити за рідкісні номери значні суми.

Наприклад, користувач зі Львова опублікував оголошення на сайті з пропозицією купівлі 100 євро. Він встановив ціну 15 000 грн, хоча за офіційним курсом купюра коштує орієнтовно 4 500 грн. Така вартість обумовлена унікальним серійним номером, який закінчується на чотири вісімки.

Дорога купюра євро на OLX. Фото: скриншот

Тож варто бути уважними: не виключено, що в гаманці знайдеться банкнота з рідкісною комбінацією цифр. Краще продати таку валюту на OLX і заробити в кілька разів більше.

Нагадаємо, деякі обмінники можуть не прийняти купюру 100 доларів 2003 року випуску. Через давність емісії фінустанови відмовляють в обміні, хоча таке рішення є протизаконним. Українцям варто позбутися банкноти, аби в майбутньому не натрапити на проблеми.

Також ми писали, що в будинку та квартирі існують місця, де не бажано зберігати валюту або коштовності. Грабіжники перевірять їх без коливань, тож є велика ймовірність втратити долари/євро через крадіїв.