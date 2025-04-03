Продать евро в Украине — от каких купюр лучше избавиться в 2025 году

Особые банкноты — от каких купюр евро лучше избавиться в 2025
Не все украинцы знают, что некоторые купюры евро лучше не хранить. Во-первых, с обменом или расчетом могут возникнуть проблемы. Во-вторых, продажа может принести больше выгоды. Поэтому рекомендуют как можно быстрее избавиться от этих европейских банкнот.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, от каких купюр евро желательно отказаться украинцам.
Номинал больше не печатают
Первая категория — банкноты номиналом 500 евро. Их печать больше не осуществляют из-за опасений мошеннических действий. Европейский центральный банк отказался от выпуска 500 евро, но все купюры остались действительными платежными средствами по всему миру.
Проблема в том, что покупка номинала на черном рынке — очень рисковое дело. Ранее именно 500 евро больше всего подделывали для использования в преступных финансовых операциях. Как результат — на валютном рынке стало больше ненастоящих банкнот.
Не исключено, что среди ваших сбережений завалялась фальшивка. Попытка обмена или продажи приведет к потере наличности, поскольку по правилам ее должны изъять без компенсации стоимости. По состоянию на 2025 год в обращении находятся такие номиналы:
- 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро выпуска 2002 года;
- 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро выпуска 2013-2018 годов.
Лучшим вариантом будет сдать купюры в банк или обменник и прекратить их дальнейшую покупку. Это сведет к минимуму риск наткнуться на поддельную валюту.
Евро с красивыми номерами
Еще одна категория банкнот, от которых стоит избавиться — это деньги с красивыми серийными номерами. Украинцы могут продать валюту на специализированном портале OLX и заработать гораздо больше, чем в случае обычного обмена. Ведь коллекционеры готовы заплатить за редкие номера значительные суммы.
Например, пользователь из Львова опубликовал объявление на сайте с предложением покупки 100 евро. Он установил цену 15 000 грн, хотя по официальному курсу купюра стоит ориентировочно 4 500 грн. Такая стоимость обусловлена уникальным серийным номером, который заканчивается на четыре восьмерки.
Поэтому стоит быть внимательными: не исключено, что в кошельке найдется банкнота с редкой комбинацией цифр. Лучше продать такую валюту на OLX и заработать в несколько раз больше.
Напомним, некоторые обменники могут не принять купюру 100 долларов 2003 года выпуска. Из-за давности эмиссии финучреждения отказывают в обмене, хотя такое решение является противозаконным. Украинцам стоит избавиться от банкноты, дабы в будущем не натолкнуться на проблемы.
Также мы писали, что в доме и квартире существуют места, где не желательно хранить валюту или драгоценности. Грабители проверят их без колебаний, поэтому есть большая вероятность потерять доллары/евро из-за воров.
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