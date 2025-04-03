Продать евро в Украине — от каких купюр лучше избавиться в 2025 году

Евро в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Не все украинцы знают, что некоторые купюры евро лучше не хранить. Во-первых, с обменом или расчетом могут возникнуть проблемы. Во-вторых, продажа может принести больше выгоды. Поэтому рекомендуют как можно быстрее избавиться от этих европейских банкнот.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, от каких купюр евро желательно отказаться украинцам.

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Номинал больше не печатают

Первая категория — банкноты номиналом 500 евро. Их печать больше не осуществляют из-за опасений мошеннических действий. Европейский центральный банк отказался от выпуска 500 евро, но все купюры остались действительными платежными средствами по всему миру.

Проблема в том, что покупка номинала на черном рынке — очень рисковое дело. Ранее именно 500 евро больше всего подделывали для использования в преступных финансовых операциях. Как результат — на валютном рынке стало больше ненастоящих банкнот.

Не исключено, что среди ваших сбережений завалялась фальшивка. Попытка обмена или продажи приведет к потере наличности, поскольку по правилам ее должны изъять без компенсации стоимости. По состоянию на 2025 год в обращении находятся такие номиналы:

5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро выпуска 2002 года;

5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро выпуска 2013-2018 годов.

Лучшим вариантом будет сдать купюры в банк или обменник и прекратить их дальнейшую покупку. Это сведет к минимуму риск наткнуться на поддельную валюту.

Евро с красивыми номерами

Еще одна категория банкнот, от которых стоит избавиться — это деньги с красивыми серийными номерами. Украинцы могут продать валюту на специализированном портале OLX и заработать гораздо больше, чем в случае обычного обмена. Ведь коллекционеры готовы заплатить за редкие номера значительные суммы.

Например, пользователь из Львова опубликовал объявление на сайте с предложением покупки 100 евро. Он установил цену 15 000 грн, хотя по официальному курсу купюра стоит ориентировочно 4 500 грн. Такая стоимость обусловлена уникальным серийным номером, который заканчивается на четыре восьмерки.

Дорогая купюра евро на OLX. Фото: скриншот

Поэтому стоит быть внимательными: не исключено, что в кошельке найдется банкнота с редкой комбинацией цифр. Лучше продать такую валюту на OLX и заработать в несколько раз больше.

Напомним, некоторые обменники могут не принять купюру 100 долларов 2003 года выпуска. Из-за давности эмиссии финучреждения отказывают в обмене, хотя такое решение является противозаконным. Украинцам стоит избавиться от банкноты, дабы в будущем не натолкнуться на проблемы.

Также мы писали, что в доме и квартире существуют места, где не желательно хранить валюту или драгоценности. Грабители проверят их без колебаний, поэтому есть большая вероятность потерять доллары/евро из-за воров.