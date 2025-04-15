Відстрочка для догляду за дружиною з інвалідністю - чи має значення громадянство дружини

Чоловік і дружина з інвалідністю. Фото ілюстративне: Depositphotos

Військовозобов’язаний громадянин має право на відстрочку від мобілізації для догляду за дружиною з інвалідністю. При цьому громадянство дружини не має значення, хоча можуть виникнути проблеми з іноземними документами про інвалідність.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Відстрочка для догляду за іноземкою

Однією із причин для відстрочки від мобілізації є догляд за близьким родичем, зокрема, дружиною.

До юристів звернувся громадянин, який пояснив, що його дружина, яка має інвалідність, не громадянка України — то чи має він право отримати відстрочку для догляду за нею.

"Вам для звільнення необхідно, щоб у дружини був документ, який підтверджує інвалідність 2 групи та документ про потребу у постійному догляді (довідка МСЕК, де вказана потреба у догляді або довідка ЛКК форми 080-4/о, або форма 080-2/о). Громадянство не має значення", — пояснив у відповіді Владислав Дерій.

Що робити із іноземним документом про інвалідність

Щодо документів про інвалідність, отриманих не в Україні, Дерій зазначив – потрібен документ про інвалідність, який виданий саме українською організацією.

"Проте, можна легалізувати іноземний документ про інвалідність та надати його", — запевнив юрист.

Якщо ж такому громадянину відмовлять у відстрочці, це рішення можна оскаржити у судовому порядку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як чоловікам з інвалідністю отримати відстрочку через "Резерв+".

Додамо, ми повідомляли про те, коли не діє відстрочка для учителів.