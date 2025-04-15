Відстрочка для догляду за дружиною з інвалідністю - чи має значення громадянство дружини

Інвалідність дружини-іноземки — чи оформить ТЦК відстрочку
Військовозобов’язаний громадянин має право на відстрочку від мобілізації для догляду за дружиною з інвалідністю. При цьому громадянство дружини не має значення, хоча можуть виникнути проблеми з іноземними документами про інвалідність.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Відстрочка для догляду за іноземкою
Однією із причин для відстрочки від мобілізації є догляд за близьким родичем, зокрема, дружиною.
До юристів звернувся громадянин, який пояснив, що його дружина, яка має інвалідність, не громадянка України — то чи має він право отримати відстрочку для догляду за нею.
"Вам для звільнення необхідно, щоб у дружини був документ, який підтверджує інвалідність 2 групи та документ про потребу у постійному догляді (довідка МСЕК, де вказана потреба у догляді або довідка ЛКК форми 080-4/о, або форма 080-2/о). Громадянство не має значення", — пояснив у відповіді Владислав Дерій.
Що робити із іноземним документом про інвалідність
Щодо документів про інвалідність, отриманих не в Україні, Дерій зазначив – потрібен документ про інвалідність, який виданий саме українською організацією.
"Проте, можна легалізувати іноземний документ про інвалідність та надати його", — запевнив юрист.
Якщо ж такому громадянину відмовлять у відстрочці, це рішення можна оскаржити у судовому порядку.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як чоловікам з інвалідністю отримати відстрочку через "Резерв+".
Додамо, ми повідомляли про те, коли не діє відстрочка для учителів.
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