Отсрочка для ухода за женой с инвалидностью - имеет ли значение гражданство жены

Муж и жена с инвалидностью. Фото иллюстративное: Depositphotos

Военнообязанный гражданин имеет право на отсрочку от мобилизации для ухода за женой с инвалидностью. При этом гражданство жены не имеет значения, хотя могут возникнуть проблемы с иностранными документами об инвалидности.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Одной из причин для отсрочки от мобилизации является уход за близким родственником, в частности, женой.

К юристам обратился гражданин, который объяснил, что его жена, которая имеет инвалидность, не гражданка Украины — так имеет ли он право получить отсрочку для ухода за ней.

"Вам для освобождения необходимо, чтобы у жены был документ, подтверждающий инвалидность 2 группы и документ о необходимости в постоянном уходе (справка МСЭК, где указана потребность в уходе или справка ВКК формы 080-4/о, или форма 080-2/о). Гражданство не имеет значения", — пояснил в ответе Владислав Дерий.

Что делать с иностранным документом об инвалидности

Относительно документов об инвалидности, полученных не в Украине, Дерий отметил - нужен документ об инвалидности, выданный именно украинской организацией.

"Однако, можно легализовать иностранный документ об инвалидности и предоставить его", — заверил юрист.

Если же такому гражданину откажут в отсрочке, это решение можно обжаловать в судебном порядке.

Напомним, мы ранее писали о том, как мужчинам с инвалидностью получить отсрочку через "Резерв+".

Добавим, мы сообщали о том, когда не действует отсрочка для учителей.