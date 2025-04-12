10 000 грн до дня народження від держави — хто може отримати у 2025

Людина тримає гроші. Фото: Unsplash

В одному з Українських міст почали вітати найстарших мешканців громади не лише словами, а й грошима. У місті запровадили одноразову фінансову допомогу до дня народження для людей похилого віку.

Про те, кому та скільки виплачують до дня народження у 2025 році, розповіли фахівці профільного сайту "На Пенсії".

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У Мукачеві на Закарпатті частині мешканців похилого віку виплачуватимуть одноразову грошову допомогу з нагоди дня народження. Таку ініціативу запроваджено в межах Програми посиленого соціального та медичного захисту населення на 2024–2026 роки.

Рішення про надання коштів ухвалює міський голова, який підписує відповідні списки отримувачів. Ювілейні виплати призначаються громадянам похилого віку — мешканцям громади віком від 85 років. Розмір одноразової допомоги залежить від вікової категорії:

за досягнення 85 років — 3 000 грн;

при святкуванні 90-річчя — 5 000 грн;

на 95-річчя — 7 000 грн;

столітній ювілянт і старше отримає 10 000 грн.

Згідно з офіційним документом, гроші мають бути виплачені протягом трьох місяців з дати досягнення відповідного віку. Варто зазначити, що подібні ініціативи реалізуються і в інших громадах України. Щоб дізнатися, чи передбачено такі виплати у вашому місті або селищі, слід звернутися до місцевої влади.

Раніше ми писали, що хоча для більшості українок пенсійний вік починається з 60 років, існують винятки із цього правила. Зокрема, жінки, які виховали щонайменше п’ятьох дітей до досягнення ними шестирічного віку, можуть піти на заслужений відпочинок уже в 50 років, якщо мають не менше 15 років страхового стажу.

Також ми розповідали, що у 2025 році частині пенсіонерів доведеться повернути надміру виплачені пенсійні кошти. Це стосується тих, хто не повідомив Пенсійний фонд про своє працевлаштування або реєстрацію підприємницької діяльності. Такі випадки трактуються як переплата, яку доведеться відшкодовувати.