Пенсія зменшиться більш ніж на 2000 грн — кому уріжуть виплати у 2025

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році деякі українці не отримають надбавок до пенсії. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України, переглянувши порядок виплат для чорнобильців.

Про те, чому частина пенсіонерів втратить понад 2000 грн доплати, зазначається в постанові уряду № 263 від 7 березня 2025 року.

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Кому скасують надбавку у 2025 році

Згідно з постановою, змінено правила врахування місця проживання осіб у зоні безумовного чи гарантованого відселення. Це є ключовим критерієм для нарахування доплат.

Хоча з 1 січня 2025 року виплати надбавок за проживання у чорнобильській зоні відновили, вони обмежені сумою 2 361 грн і доступні лише для невеликої кількості людей. Водночас виплати, які раніше призначали за рішеннями судів, фактично скасували.

Як пенсіонеру відновити доплати

Щоб підтвердити право на надбавку, необхідно перевірити свої дані в Єдиному державному демографічному реєстрі або базах міграційної служби. Якщо інформація про проживання у зазначених зонах на 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року відсутня, слід звернутися до органу реєстрації та надати такі документи:

паспорт-книжечку;

будинкову книгу.

Цю процедуру можна пройти через ЦНАП. Якщо Пенсійний фонд України підтвердить факт проживання у відповідних зонах, надбавку нарахують заднім числом, починаючи з 1 січня 2025 року. Таким чином, пенсіонерам повернуть гроші за весь період з початку року.

Раніше ми писали, що люди похилого віку в Україні можуть користуватися правом на безплатний проїзд у громадському транспорті, проте ця пільга доступна не скрізь. У деяких випадках доводиться оплачувати поїздки власним коштом.

Також ми розповідали, що у 2025 році влада ухвалила рішення про підвищення пенсій для окремих категорій громадян. Зокрема, збільшені виплати отримали особи з інвалідністю, які постраждали внаслідок ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.