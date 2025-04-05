Пенсия уменьшится более чем на 2000 грн — кому урежут выплаты в 2025

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В 2025 году некоторые украинцы не получат надбавок к пенсии. Такое решение принял Кабинет Министров Украины, пересмотрев порядок выплат для чернобыльцев.

О том, почему часть пенсионеров потеряет более 2000 грн доплаты, отмечается в постановлении правительства № 263 от 7 марта 2025 года.

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Кому отменят надбавку в 2025 году

Согласно постановлению, изменены правила учета места жительства лиц в зоне безусловного или гарантированного отселения. Это является ключевым критерием для начисления доплат.

Хотя с 1 января 2025 года выплаты надбавок за проживание в чернобыльской зоне восстановили, они ограничены суммой 2 361 грн и доступны лишь для небольшого количества людей. В то же время выплаты, которые ранее назначали по решениям судов, фактически отменили.

Как пенсионеру восстановить доплаты

Чтобы подтвердить право на надбавку, необходимо проверить свои данные в Едином государственном демографическом реестре или базах миграционной службы. Если информация о проживании в указанных зонах на 26 апреля 1986 года или до 1 января 1993 года отсутствует, следует обратиться в орган регистрации и предоставить следующие документы:

паспорт-книжечку;

домовую книгу.

Эту процедуру можно пройти через ЦПАУ. Если Пенсионный фонд Украины подтвердит факт проживания в соответствующих зонах, надбавку начислят задним числом, начиная с 1 января 2025 года. Таким образом, пенсионерам вернут деньги за весь период с начала года.

Ранее мы писали, что пожилые люди в Украине могут пользоваться правом на бесплатный проезд в общественном транспорте, однако эта льгота доступна не везде. В некоторых случаях приходится оплачивать поездки за свой счет.

Также мы рассказывали, что в 2025 году власти приняли решение о повышении пенсий для отдельных категорий граждан. В частности, увеличенные выплаты получили лица с инвалидностью, пострадавшие вследствие ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.