10 000 грн ко дню рождения от государства — кто может получить в 2025

Человек держит деньги. Фото: Unsplash

В одном из украинских городов начали поздравлять старейших жителей общины не только словами, но и деньгами. В городе ввели одноразовую финансовую помощь ко дню рождения для пожилых людей.

О том, кому и сколько выплачивают ко дню рождения в 2025 году, рассказали специалисты профильного сайта "На Пенсии".

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В Мукачево на Закарпатье части жителей пожилого возраста будут выплачивать единовременную денежную помощь по случаю дня рождения. Такая инициатива введена в рамках Программы усиленной социальной и медицинской защиты населения на 2024-2026 годы.

Решение о предоставлении средств принимает городской голова, который подписывает соответствующие списки получателей. Юбилейные выплаты назначаются гражданам пожилого возраста — жителям громады в возрасте от 85 лет. Размер единовременного пособия зависит от возрастной категории:

при достижении 85 лет — 3 000 грн;

при праздновании 90-летия — 5 000 грн;

на 95-летие — 7 000 грн;

столетний юбиляр и старше получит 10 000 грн.

Согласно официальному документу, деньги должны быть выплачены в течение трех месяцев с даты достижения соответствующего возраста. Стоит отметить, что подобные инициативы реализуются и в других общинах Украины. Чтобы узнать, предусмотрены ли такие выплаты в вашем городе или поселке, следует обратиться к местным властям.

Ранее мы писали, что хотя для большинства украинок пенсионный возраст начинается с 60 лет, существуют исключения из этого правила. В частности, женщины, которые воспитали не менее пяти детей до достижения ими шестилетнего возраста, могут уйти на заслуженный отдых уже в 50 лет, если имеют не менее 15 лет страхового стажа.

Также мы рассказывали, что в 2025 году части пенсионеров придется вернуть излишне выплаченные пенсионные средства. Это касается тех, кто не сообщил Пенсионный фонд о своем трудоустройстве или регистрации предпринимательской деятельности. Такие случаи трактуются как переплата, которую придется возмещать.