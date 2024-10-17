Померла Мітці Гейнор з мюзиклу "Південь Тихого океану"

Американська акторка, співачка та танцівниця Мітці Гейнор в молодості. Фото: Instagram/themitzigaynor

В четвер, 17 жовтня, в Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США) померла титулована акторка, співачка й танцівниця Мітці Гейнор. Зірці фільму "Південь Тихого океану" було 93 роки.

Про це повідомляє AP.

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Акторка стала всесвітньовідомою завдяки ролі Неллі Форбуш у фільмі 1958 року "Південь Тихого океану". Пізніше вона з’являлась в інших мюзиклах з Бінгом Кросбі, Френком Сінатрою та Джином Келлі.

Гейнор — одна з останніх, хто жив у так звані "золоті часи голлівудського мюзиклу". Вона померла природною смертю в Лос-Анджелесі, це підтвердили її давні менеджери Рене Реєс і Шейн Розамонда.

"Вшановуючи її спадок, ми висловлюємо подяку її друзям і шанувальникам, а також незліченній аудиторії, яку вона розважала протягом свого довгого життя. Ваша любов, підтримка та вдячність так багато означали для неї та були підтримкою в її житті", — йдеться у спільній заяві.

Екранізація "Півдня Тихого океану" отримала три номінації на премію "Оскар" і виграла статуетку за найкращий звук. Гейнор була номінована на "Золотий глобус" як найкраща акторка. Стрічка стала однією з найбільш успішних мюзиклів всіх часів.

Окрім зйомок в теле- та кінопроєктах, в Гейнор була власна резиденція в Лас-Вегасі (штат Невада, США). Вона стала першою жінкою, яка отримала нагороду мера міста як "Зірка артистки року" в 1970 році.

У 2009-2010 роках Гейнор гастролювала США з власним турне, в якому розповідала про своє життя та кар'єру. Тоді їй вже було майже 80 років. Після цього інколи з’являлась на світських заходах.

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