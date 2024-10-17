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Померла акторка одного з найвідоміших голлівудських мюзиклів

17 жовтня 2024 22:17
Іван Ролетов - Редактор
Іван Ролетов
Редактор
Померла Мітці Гейнор з мюзиклу "Південь Тихого океану"
Американська акторка, співачка та танцівниця Мітці Гейнор в молодості. Фото: Instagram/themitzigaynor
Іван Ролетов - Редактор
Іван Ролетов
Редактор

В четвер, 17 жовтня, в Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США) померла титулована акторка, співачка й танцівниця Мітці Гейнор. Зірці фільму "Південь Тихого океану" було 93 роки. 

Про це повідомляє AP.

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Акторка стала всесвітньовідомою завдяки ролі Неллі Форбуш у фільмі 1958 року "Південь Тихого океану". Пізніше вона з’являлась в інших мюзиклах з Бінгом Кросбі, Френком Сінатрою та Джином Келлі. 

Гейнор — одна з останніх, хто жив у так звані "золоті часи голлівудського мюзиклу". Вона померла природною смертю в Лос-Анджелесі, це підтвердили її давні менеджери Рене Реєс і Шейн Розамонда.

"Вшановуючи її спадок, ми висловлюємо подяку її друзям і шанувальникам, а також незліченній аудиторії, яку вона розважала протягом свого довгого життя. Ваша любов, підтримка та вдячність так багато означали для неї та були підтримкою в її житті", — йдеться у спільній заяві.

Екранізація "Півдня Тихого океану" отримала три номінації на премію "Оскар" і виграла статуетку за найкращий звук. Гейнор була номінована на "Золотий глобус" як найкраща акторка. Стрічка стала однією з найбільш успішних мюзиклів всіх часів. 

Окрім зйомок в теле- та кінопроєктах, в Гейнор була власна резиденція в Лас-Вегасі (штат Невада, США). Вона стала першою жінкою, яка отримала нагороду мера міста як "Зірка артистки року" в 1970 році.

У 2009-2010 роках Гейнор гастролювала США з власним турне, в якому розповідала про своє життя та кар'єру. Тоді їй вже було майже 80 років. Після цього інколи з’являлась на світських заходах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що помер співак та колишній учасник популярного гурту One Direction Ліам Пейн. Також ми розповідали, що охоронець прокоментував стан американського співака Майкла Джексона перед смертю.

смерть знаменитості акторка закордонні зірки Голлівуд

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