Умерла Митци Гейнор из мюзикла "Юг Тихого океана"

Американская актриса, певица и танцовщица Митци Гейнор в молодости. Фото: Instagram/themitzigaynor

В четверг, 17 октября, в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) скончалась титулованная актриса, певица и танцовщица Митци Гейнор. Звезде фильма "Юг Тихого океана" было 93 года.

Об этом сообщает AP.

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Актриса стала всемирно известной благодаря роли Нелли Форбуш в фильме 1958 года "Юг Тихого океана". Позже она появлялась в других мюзиклах с Бингом Кросби, Фрэнком Синатрой и Джином Келли.

Гейнор — один из последних, кто жил в так называемые "золотые времена голливудского мюзикла". Она умерла естественной смертью в Лос-Анджелесе, это подтвердили ее давние менеджеры Рене Рейес и Шейн Розамонда.

"Чтя ее наследие, мы выражаем благодарность ее друзьям и поклонникам, а также бесчисленной аудитории, которую она развлекала в течение своей долгой жизни. Ваша любовь, поддержка и благодарность так много означали для нее и были поддержкой в ее жизни", — говорится в совместном заявлении.

Экранизация "Юга Тихого океана" получила три номинации на премию "Оскар" и выиграла статуэтку за лучший звук. Гейнор была номинирована на "Золотой глобус" как лучшая актриса. Лента стала одной из самых успешных мюзиклов всех времен.

Кроме съемок в теле- и кинопроектах, у Гейнор была собственная резиденция в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Она стала первой женщиной, получившей награду мэра города как "Звезда артистки года" в 1970 году.

В 2009-2010 годах Гейнор гастролировала США с собственным турне, в котором рассказывала о своей жизни и карьере. Тогда ей уже было под 80 лет. После этого иногда появлялась на светских мероприятиях.

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