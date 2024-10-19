Помер учасник гурту Воплі Відоплясова Олексій Мельченко - фото

Олексій Мельченко. Фото: facebook.com/Alex-Melchenko

Пішов з життя колишній учасник гурту "Воплі Відоплісова" Олексій Мельченко. Музиканта не стало у 48 років.

Трагічною звісткою поділилася подруга артиста Анна П'ятакова у Facebook.

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Як стало відомо, музикант пішов з життя ще 8 жовтня. Причина смерті Мельченка наразі невідома.

У своєму дописі подруга музиканта пригадала, яким Олексій був за життя та висловила щирі співчуття його рідним.

"Шкода, що так рано, що так сумно… Спочивай з миром, друже. Всі, хто знав Льошу, згадайте його сьогодні. Сподіваємося, він вже в кращому світі…", — написала Анна.

У коментарях до слів Анни доєдналися шанувальники. У відповідь дружина музиканта Вікторія подякувала за слова підтримки та попросила поділитися світлинами з Олексієм.

Друзі дитинства та знайомі відповіли на прохання та показали, яким Мельченко був у юності.

Олексій Мельченко в юності. Фото: Facebook

Олексій Мельченко з друзями в молодості. Фото: Facebook

Нагадаємо, Олексій Мельченко проятгом десяти років був гітаристом гурту "Воплі Відоплясова". 2017 року музикнат покинув колектив.

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