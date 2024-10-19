Умер участник группы Вопли Видоплясова Алексей Мельченко - фото

Алексей Мельченко. Фото: facebook.com/Alex-Melchenko

Ушел из жизни бывший участник группы "Вопли Видоплесова" Алексей Мельченко. Музыканта не стало в 48 лет.

Трагическим известием поделилась подруга артиста Анна Пятакова в Facebook.

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Как стало известно, музыкант ушел из жизни еще 8 октября. Причина смерти Мельченко пока неизвестна.

В своем сообщении подруга музыканта вспомнила, каким Алексей был при жизни и выразила искренние соболезнования его родным.

" Жаль, что так рано, что так грустно… Почивай с миром, друг. Все, кто знал Лешу, вспомните его сегодня. Надеемся, он уже в лучшем мире… ", — написала Анна.

В комментариях к словам Анны присоединились поклонники. В ответ жена музыканта Виктория поблагодарила слова поддержки и попросила поделиться фотографиями с Алексеем.

Друзья детства и знакомые ответили на просьбу и показали, каким Мельченко был в юности.

Алексей Мельченко в молодости. Фото: Facebook

Алексей Мельченко с друзьями в молодости. Фото: Facebook

Напомним, Алексей Мельченко в течение десяти лет был гитаристом группы "Вопли Видоплясова". В 2017 году музыкант покинул коллектив.

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