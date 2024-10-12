Син колишнього директора групи "Король и Шут" пережив російський полон

Син організатора концертів гурту "Воплі Відоплясова" пережив російський полон
Син організатора концертів різних українських гуртів, зокрема "Воплі Відоплясова", військовослужбовець Олексій (позивний "Танцюрист") пережив російський полон. Раніше його батько був директором російського гурту "Король и Шут".
Про це повідомляє "BBC News Русская служба".
Полон сина організатора концертів ВВ
Олександр працював у Росії до 2014 року, був директором групи "Король и Шут". Після анексії Криму він виїхав із країни і з того часу працює з українськими гуртами. Наразі він організовує концерти гурту "Воплі Відоплясова".
Його син Олексій до початку повномасштабної війни працював в IT-сфері. Після 24 лютого 2022 року він записався добровольцем до ЗСУ. Згодом став оператором дронів в складі 72-ї бригади у Вугледарі. За любов до танців йому дали позивний "Танцюрист". В січні 2023-го окупанти почали наступати, Олексій з побратимами не встиг відступити вчасно.
"Був прорив, я почав хвилюватися. Почав дзвонити, не має зв’язку. Ну буває таке. Але вже через днів десять дізнався від невістки, що зник безвісти вже офіційно", — розповів Олександр.
Олексій потрапив у полон. Він був поранений у ногу і в спину, не міг рухатися і голодував. Його побратими також отримали поранення і померли від сепсису.
На початку березня ЗСУ повертали свої позиції під Вугледаром.Олексій вижив дивом – його знайшов у підвалі волонтер із Нової Зеландії Кейн Те Тай. Іноземець вступив добровольцем до ЗСУ майже на початку повномасштабного вторгнення.
"Моя мета — спробувати допомогти людям, прикласти руки до важливих цілей. Звичайно, я розумію, що це може бути шлях до кінця", — так розповідав воїн про своє рішення новозеландському виданню.
Кейн загинув під Бахмутом за два тижні після того, як врятував Олексія. Олександр, отець Олексія, зі сльозами говорить про те, що так і не зміг сказати йому "дякую" особисто.
Олексій зараз живе у Києві. Він готується звільнитися з армії. У його спині так і залишилася куля. Лікарі кажуть, витягувати її може бути надто небезпечно.
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