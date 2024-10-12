Син колишнього директора групи "Король и Шут" пережив російський полон

Син організатора концертів, військовослужбовець Олексій. Скриншот: BBC News Русская служба

Син організатора концертів різних українських гуртів, зокрема "Воплі Відоплясова", військовослужбовець Олексій (позивний "Танцюрист") пережив російський полон. Раніше його батько був директором російського гурту "Король и Шут".

Про це повідомляє "BBC News Русская служба".

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Олександр працював у Росії до 2014 року, був директором групи "Король и Шут". Після анексії Криму він виїхав із країни і з того часу працює з українськими гуртами. Наразі він організовує концерти гурту "Воплі Відоплясова".

Організатор концертів гурту "Воплі Відоплясова". Скриншот: BBC News Русская служба

Його син Олексій до початку повномасштабної війни працював в IT-сфері. Після 24 лютого 2022 року він записався добровольцем до ЗСУ. Згодом став оператором дронів в складі 72-ї бригади у Вугледарі. За любов до танців йому дали позивний "Танцюрист". В січні 2023-го окупанти почали наступати, Олексій з побратимами не встиг відступити вчасно.

Військовослужбовець Олексій до полону. Скриншот: BBC News Русская служба

"Був прорив, я почав хвилюватися. Почав дзвонити, не має зв’язку. Ну буває таке. Але вже через днів десять дізнався від невістки, що зник безвісти вже офіційно", — розповів Олександр.

Олексій потрапив у полон. Він був поранений у ногу і в спину, не міг рухатися і голодував. Його побратими також отримали поранення і померли від сепсису.

На початку березня ЗСУ повертали свої позиції під Вугледаром.Олексій вижив дивом – його знайшов у підвалі волонтер із Нової Зеландії Кейн Те Тай. Іноземець вступив добровольцем до ЗСУ майже на початку повномасштабного вторгнення.

"Моя мета — спробувати допомогти людям, прикласти руки до важливих цілей. Звичайно, я розумію, що це може бути шлях до кінця", — так розповідав воїн про своє рішення новозеландському виданню.

Військовий Кейн Те Тай. Фото: Facebook/kane.tetai

Кейн загинув під Бахмутом за два тижні після того, як врятував Олексія. Олександр, отець Олексія, зі сльозами говорить про те, що так і не зміг сказати йому "дякую" особисто.

Олексій зараз живе у Києві. Він готується звільнитися з армії. У його спині так і залишилася куля. Лікарі кажуть, витягувати її може бути надто небезпечно.

Військовослужбовець Олексій після полону. Скриншот: BBC News Русская служба

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