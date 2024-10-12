Сын бывшего директора группы "Король и Шут" пережил российский плен

Сын организатора концертов, военнослужащий Алексей. Скриншот: BBC News Русская служба

Сын организатора концертов разных украинских групп, в частности "Воплі Відоплясова", военнослужащий Алексей (позывной "Танцор") пережил российский плен. Ранее его отец являлся директором российской группы "Король и Шут".

Об этом сообщает "BBC News Русская служба".

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Александр работал в России до 2014 года, являлся директором группы "Король и Шут". После аннексии Крыма он уехал из страны и с тех пор работает с украинскими группами. В настоящее время он организует концерты группы "Воплі Відоплясова".

Организатор концертов группы "Воплі Відоплясова". Скриншот: BBC News Русская служба

Его сын Алексей до начала полномасштабной войны работал в сфере IT. После 24 февраля 2022 года он записался добровольцем в ВСУ. Впоследствии стал оператором дронов в составе 72-й бригады в Угледаре. За любовь к танцам ему дали позывной "Танцор". В январе 2023-го оккупанты начали наступать, Алексей с побратимами не успел отступить вовремя.

Военнослужащий Алексей до плена. Скриншот: BBC News Русская служба

"Был прорыв, я начал волноваться. Начал звонить, не было связи. Ну бывает такое. Но уже через дней десять узнал от невестки, что пропал без вести уже официально", — рассказал Александр.

Алексей попал в плен. Он был ранен в ногу и в спину, не мог двигаться и голодал. Его побратимы также получили ранения и скончались от сепсиса.

В начале марта ВСУ возвращали свои позиции под Угледаром. Алексей выжил чудом — его нашел в подвале волонтер из Новой Зеландии Кейн Тэ Тай. Иностранец вступил добровольцем в ВСУ почти в начале полномасштабного вторжения.

"Моя цель — попытаться помочь людям, приложить руки к важным целям. Конечно, я понимаю, что это может быть путь до конца", — так рассказывал воин о своем решении новозеландскому изданию.

Военный Кейн Те Тай. Фото: Facebook/kane.tetai

Кейн погиб под Бахмутом через две недели после того, как спас Алексея. Александр, отец Алексея, со слезами говорит о том, что так и не смог сказать ему "спасибо" лично.

Алексей сейчас живет в Киеве. Он готовится уволиться из армии. В его спине так и осталась пуля. Врачи говорят, извлекать ее может быть слишком опасно.

Военнослужащий Алексей после плена. Скриншот: BBC News Русская служба

Напомним, ранее мы рассказывали, какие шевроны носят украинские военные и что они означают. Также мы писали, что нардеп назвал причины, по которым военные идут в СЗЧ.