Майкл Дуглас вперше за довгий час показався зі старшим сином - фото

Майкл Дуглас з сином Кемероном. Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

Голлівудський актор Майкл Дуглас вийшов в світ з обома своїми синами. Зірка разом з нащадками відвідав 40-річчя премії принцеси Грейс.

Фото з заходу актор опублікував в своєму Instagram.

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Вперше за тривалий час компанію актору склав не лише його молодший син Ділан від акторки Кетрін-Зети Джонс, який часто з'являться поруч із батьком, а й старший нащадок — 45-річний Кемерон, син актора від ексдружини Діандри Лукер.

Майкл Дуглас зі своїми синами. Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

Сини прийшли підтримати батька, який отримав від благодійного фонду Грейс Келлі особливу нагороду — премію Князя Реньє III. Її вручають діячам мистецтва за особливі досягнення в кар'єрі.

"Вечір з моїми двома синами Ділану та Кемерону! Дякую принцу Альберту II і Фонду принцеси Грейс за те, що удостоїли мене нагороди принца Реньє III вчора ввечері в Нью-Йорку", — підписав світлину Дуглас.

Раніше Ольга Фреймут розповіла, яку особливу нагороду отримав її єдиний син за кордоном.

Також Даша Астаф'єва на рідкісному фото показалася поруч із батьком.