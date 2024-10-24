Даша Астаф'єва показалася з татом і здивувала, який вигляд мала в дитинстві — фото

Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva

Співачка та громадська діячка Даша Астаф'єва показала, який вигляд мала у підлітковому віці. Знаменитість пригадала своє дитинство з нагоди особливого свята в родині.

Архівною світлиною співачка поділилася в Instagram.

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23 жовтня батько зірки святкував свій день народження. З важливої нагоди Даша поділилася особливим сімейним кадром.

На чорно-білому фото батько співачки грав на гітарі, а вона сиділа поруч та уважно слухала. Кадр був зроблений у рідному місті Астаф'євої Орджонікідзе (нині Покров) на Дніпропетровщині.

Даша Астаф'єва у дитинстві з татом. Фото: instagram.com/da_astafieva

На архівній світлині важко впізнати майбутню зірку — тоді Даша носила дуже коротку зачіску під хлопчика та одягалася у спортивне вбрання.

У підписі Астаф'єва ніжно звернулася до тата та зізналася, що дуже сумує за такими сімейними посиденьками.

"З днем народження, татко! Це звичайний вечір у нашій рідній квартирі в Орджо. Була вечеря, а потім ти звичайно грав і співав, і всі ледь стримували сльози. Дуже хочеться, щоб так було якнайдовше. За столом вся родина, сміємося і говоримо, розповідаємо новини і жартуємо, а потім кожний помовчить про своє. Але обов'язково всі дуже скоро зберемося і знов ось це все", — написала Даша.

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