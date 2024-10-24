Даша Астафьева показалась с папой и удивила, как выглядела в детстве - фото

Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva

Певица и общественный деятель Даша Астафьева показала, как выглядела в подростковом возрасте. Знаменитость вспомнила свое детство по случаю особого праздника в семье.

Архивной фотографией певица поделилась в Instagram.

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23 октября отец звезды праздновал свой день рождения. По важному случаю Даша поделилась особым семейным кадром.

На черно-белом фото отец певицы играл на гитаре, она сидела рядом и внимательно слушала. Кадр был сделан в родном городе Астафьевой Орджоникидзе (ныне Покров) в Днепропетровской области.

Даша Астафьева в детстве с папой. Фото: instagram.com/da_astafieva

На архивной фотографии трудно узнать будущую звезду — тогда Даша носила очень короткую прическу под мальчика и одевалась в спортивную одежду.

В подписи Астафьева нежно обратилась к папе и призналась, что очень скучает по таким семейным посиделкам.

"С днем рождения, папа! Это обычный вечер в нашей родной квартире в Орджо. Был ужин, а потом ты конечно играл и пел, и все едва сдерживали слезы. Очень хочется, чтобы так было подольше. За столом вся семья, смеемся и говорим , рассказываем новости и шутим, а потом каждый помолчит о своем. Но обязательно все скоро соберемся и опять вот это все", — написала Даша.

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