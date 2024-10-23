Зірка "Кварталу 95" поділилася радісною новиною про нового члена родини
Акторка студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна поділилася радісною звісткою зі своїми шанувальниками. В родині гумористки сталося поповнення.
Про це Катерина розповіла в своєму Instagram.
Катерина Нікітіна розповіла про поповнення в сім'ї
Днями акторка натякнула підписникам, що наважилася на дуже важливий крок у своєму житті. Більшість користувачів припустили, що Катерина при надії.
І хоча зірка спростувала чутки про вагітність, в її родині все ж сталося поповнення — Катерина наважилася взяти собі домашнього улюбленця.
"День Х! Я так тебе хотіла, я так тебе чекала! Match відбувся з першого погляду! Раді вітати в нашій сім’ї. Приймаю вітання", — поділилася радістю знаменитість.
Відтепер в акторки є песик породи мальтипу. Зараз Катерина думає над тим, яке ім'я буде краще пасувати пухнастику.
Зірка попросила підписників також запропонувати свої варіанти у коментарях. Єдиною умовою стало те, що ім'я має містити літеру "р".
Нагадаємо, Тимур Мірошниченко з дружиною здійснили мрію названої доньки у її день народження.
Раніше Даша Астаф'єва на рідкісному фото показала маму, на яку схожа, як дві краплі води.
Читайте Новини.LIVE!