Катерина Нікітіна. Фото: instagram.com/nikitkinna

Акторка студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна поділилася радісною звісткою зі своїми шанувальниками. В родині гумористки сталося поповнення.

Про це Катерина розповіла в своєму Instagram.

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Днями акторка натякнула підписникам, що наважилася на дуже важливий крок у своєму житті. Більшість користувачів припустили, що Катерина при надії.

І хоча зірка спростувала чутки про вагітність, в її родині все ж сталося поповнення — Катерина наважилася взяти собі домашнього улюбленця.

"День Х! Я так тебе хотіла, я так тебе чекала! Match відбувся з першого погляду! Раді вітати в нашій сім’ї. Приймаю вітання", — поділилася радістю знаменитість.

Відтепер в акторки є песик породи мальтипу. Зараз Катерина думає над тим, яке ім'я буде краще пасувати пухнастику.

Зірка попросила підписників також запропонувати свої варіанти у коментарях. Єдиною умовою стало те, що ім'я має містити літеру "р".

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