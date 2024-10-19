Зірка Кварталу 95 Катерина Нікітіна зізналася, чи вагітна - фото

Зірка "Кварталу 95" відреагувала на чутки про вагітність
Акторка студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна спровокувала чутки про свою вагітність. Знаменитість відповіла, чи дійсно чекає поповнення.
Подробицями Катерина поділилася в Instagram.
Акторка "Кварталу 95" відповіла, чи дійсно вагітна
У своїх Instastories Катерина натякнула шанувальникам на щось нове в її житті. Знаменитість розповіла, що останнім часом відчуває певні зміни в своєму організмі.
"Останні дні немає сил, відчуття, що організм готує мене до чогось. Знаєте, таке накопичення енергії. Я підозрюю чому так, бо скоро в моєму житті будуть ще зміни. Ті, хто за мною слідкують, зможуть здогадатися. Підкажу: це буде зі мною на все життя", — заінтригувала підписників Катерина.
Більшість шанувальників зірки одразу ж припустили, що вона вагітна. Дехто навіть вже встиг привітати акторку із поповненням. До речі, інша частина фанів зробила висновок, що Катерина планує набити татуювання.
Однак, як пізніше відповіла акторка, жоден з цих варіантів неправильний.
"Мені подобається, що в минулій сторіз, всі чомусь поділилися на два табори: або я вагітна, або я роблю тату. Але жоден з них неправильний. Друзі, от ви думаєте, що я б вас таким чином сповістила вас, що вагітна?", — відповіла Катерина.
Раніше зірка серіалу "Свати" від студії "Квартал 95" похизувалася округлим животиком під час вагітності.
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