Зірка Кварталу 95 Катерина Нікітіна зізналася, чи вагітна - фото

Катерина Нікітіна. Фото: instagram.com/nikitkinna

Акторка студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна спровокувала чутки про свою вагітність. Знаменитість відповіла, чи дійсно чекає поповнення.

Подробицями Катерина поділилася в Instagram.

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У своїх Instastories Катерина натякнула шанувальникам на щось нове в її житті. Знаменитість розповіла, що останнім часом відчуває певні зміни в своєму організмі.

"Останні дні немає сил, відчуття, що організм готує мене до чогось. Знаєте, таке накопичення енергії. Я підозрюю чому так, бо скоро в моєму житті будуть ще зміни. Ті, хто за мною слідкують, зможуть здогадатися. Підкажу: це буде зі мною на все життя", — заінтригувала підписників Катерина.

Stories Катерини Нікітіної. Фото: instagram.com/nikitkinna

Більшість шанувальників зірки одразу ж припустили, що вона вагітна. Дехто навіть вже встиг привітати акторку із поповненням. До речі, інша частина фанів зробила висновок, що Катерина планує набити татуювання.

Однак, як пізніше відповіла акторка, жоден з цих варіантів неправильний.

"Мені подобається, що в минулій сторіз, всі чомусь поділилися на два табори: або я вагітна, або я роблю тату. Але жоден з них неправильний. Друзі, от ви думаєте, що я б вас таким чином сповістила вас, що вагітна?", — відповіла Катерина.

Акторка Катерина Нікітіна. Фото: instagram.com/nikitkinna

Раніше зірка серіалу "Свати" від студії "Квартал 95" похизувалася округлим животиком під час вагітності.

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