Юрій Великий розвеселив новою пародією на Путіна та Кадирова - відео

Юрій Великий у новій пародії. Фото: скриншот

Зірка "Кварталу 95" Юрій Великий знову потішив шанувальників новим гумористичним відео. Цього разу актор показав влучну пародію на президента РФ Путіна та голову російського регіону Чечні, терориста Рамзана Кадирова.

Відео з'явилося на YouTube.

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Днями у країні-агресорці виник розлад між Кадировим та "гаманцем Путіна", бізнесменом Сулейманом Керімовим, через розподіл компанії Wildberries. Ба більше, дійшло навіть до стрілянини у Москві, а голова Чечні завив про "кровну помсту" олігарху.

Саме ця ситуація стала предметом нової пародії Великого. Актор висміяв Путіна, який "благав" Кадирова помиритися з Керімовим.

"Ці шайтани спеціально найняли людей, аби мене "ліквікадирувати", дон. У мене є всі донказательства. Оцей Кареман Сулімов та два його пододеяльника. Ой, "поддельника". Оці тугодуми госдепа, ой, депутати Госдуми. Готували потушеніє, а я себе потушити не дам", — влучно використав гру слів у пародії Великий.

Менш ніж за добу нове відео гумориста зібрало більше 400 тисяч переглядів та сотні коментарів.

Раніше Юрій Великий розсмішив мережу пародією на Сергія Лаврова.

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