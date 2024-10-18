Юрий Великий развеселил новой пародией на Путина и Кадырова

Юрий Великий в новой пародии. Фото: скриншот

Звезда "Квартала 95" Юрий Великий снова порадовал поклонников новым юмористическим видео. На этот раз актер показал меткую пародию на президента РФ Путина и главу российского региона Чечни, террориста Рамзана Кадырова.

Видео появилось на YouTube.

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На днях в стране-агрессорке возникло разлад между Кадыровым и "кошельком Путина", бизнесменом Сулейманом Керимовым, из-за раздела компании Wildberries. Более того, дошло даже до стрельбы в Москве, а глава Чечни завыл о "кровной мести" олигарху.

Именно эта ситуация стала предметом новой пародии Великого. Актер высмеял Путина, который "умолял" Кадырова помириться с Керимовым.

"Эти шайтаны специально наняли людей, чтобы меня "ликвикадировать", дон. У меня есть все донказательства. Этот Кареман Сулимов и два его пододеяльника. Ой, "поддельника". Эти тугодумы госдепа, ой, депутаты Госдумы. Готовили потушение, а я себя потушить не дам", — метко использовал игру слов в пародии Великий.

Меньше чем за сутки новое видео юмориста собрало более 400 тысяч просмотров и сотни комментариев.

Ранее Юрий Великий рассмешил сеть пародией на Сергея Лаврова.

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